公園餵食野生動物 北市最重罰6000元

台北市自今年5月1日起，將加強取締及稽查在公園內餵食野生動物。（圖由台北市公園處提供）

台北市公園處即日起將加強取締公園餵食松鼠、魚、鴿子、禽鳥等各類野生動物，違者可處1200元以上6000元以下罰鍰；公園處表示，一時的善意餵食，可能對野生動物帶來無形傷害，請停止餵食行為，讓動物回歸自然，才能守護牠們的健康與生態平衡，且儘量不要遺留食物於公園，以免動物誤食或成為老鼠的食物來源。

公園處指出，餵食看似出於關懷，實際上卻會讓野生動物逐漸依賴人類供食，喪失原有的覓食能力與警戒本能，甚至因此離開安全棲地，增加遭遇天敵或交通意外的風險。此外，人類食物多不符合野生動物的營養需求，長期下來恐導致營養失衡、疾病纏身，影響其存活與族群健康。

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公園處強調，餵食也會造成動物過度聚集，導致糞便堆積、環境髒亂與水質污染，甚至提高人畜共通疾病的風險。當食物來源過剩，更可能促使特定物種快速繁殖，破壞原有食物鏈，造成生態失衡，形成所謂的「生態陷阱」，讓聚集覓食的小型動物反而更容易遭到天敵捕食，危機四伏。

公園處提醒，依據《臺北市公園管理自治條例》第11條第19款規定，於公園內禁止餵食禽鳥、無飼主管領之動物或棄養（含放生）動物，違者可處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。自今年5月1日起，將加強取締與稽查作業，對違規行為依法裁處；除勸導及取締違規外，公園處也會加強環境清潔及垃圾桶的清運頻率，減少環境髒亂或鼠類聚集的情形。

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