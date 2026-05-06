新北大道二度挖破自來水管 施工前鑽探、試挖都未發現管線

新北市新莊區思源路與新北大道口人行天橋新建工程，今日上午進行基樁作業時，不慎誤挖自來水管線，造成馬路淹水。（圖由工務局提供）

新北市新莊區思源路與新北大道口人行天橋新建工程，今年2月8日才發生誤挖自來水管事件，今（6）日上午進行基樁作業時，不慎又挖到自來水管線，造成馬路淹水。工務局副局長林炳勳表示，施工前已做基樁試鑽探、雷達測試等，都沒有發現管線存在，究竟問題出在哪裡？還需要釐清。

林炳勲說明，新北市進行新北大道人行天橋基樁施工，今天上午7點20分挖到自來水管線，做基樁施工之前，也進行雷達測試，測試深度20公尺，沒有發現自來水管線，為了讓工程更安全，在基樁位置做了試鑽探，同樣沒有發現自來水管。

請繼續往下閱讀...

林炳勲指出，同樣的位置之前有做基樁試挖，挖了80公分、15公尺深，沒有發現任何自來水管，今天做的基樁只比80公分再多出20公分、大約1公尺，卻挖到管線，到底問題出在哪裡？還需要釐清。

他說，今年2月28日施作基樁發現，自來水圖資比較老舊，當時自來水公司進行圖資重新更正，修正完市府還是不放心，因此才做透地雷達和基樁試挖，未料仍造成挖破管線狀況。另外，自來水進入新北產業園區有2條管線，另一條管線沒有問題，所以用水沒有影響，只是水壓稍微降低一點。

台灣自來水公司板新水廠廠長陳政賢表示，五工路與新北大道口的水管2月已經挖破一次，今天獲報時，當下判斷應該就是同一支管線、進入新北產業園區的500mm送水管，事發後第一時間先進行供水調配，讓產業園區用水戶不至於沒水用，接著關閉挖損點附近的制水閥，目前制水閥關閉、水已經退去，接下來將進行開挖，視挖損情況搶修。

新北市政府獲報挖破自來水管後，第一時間啟動應變機制，員警及義交人員到場指揮疏導交通。（圖由工務局提供）

新北市工務局副局長林炳勲（中）、養工處長鄭立輝（右）趕赴現場掌握管線修復情形。（圖由工務局提供）

工務局調派沙包及疏導水流後，水勢逐漸退去。（圖由工務局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法