竹市公立暨非營利幼園招生採全學區登記 2歲專班有455名額

新竹市公立暨非營利幼兒園招生，115年度起採全學區登記，統一招生方式，其中2歲專班也增加到455個名額。（記者洪美秀攝）

新竹市從115學年度起，公共化幼兒園採「全學區登記、統一招生」制度，取代過去依國小學區限制入園方式，且回應家長托育需求強化2歲幼兒照顧服務，原有2歲專班115學年度將擴充到33班、455個名額，透過園所轉型與專班增設，期從2歲起，提供服務，減輕家長育兒負擔。

教育處表示，從115學年度起，就讀新竹市公立暨非營利幼兒園將不再受學區限制，家長可依實際需求，更彈性選擇適合的園所，讓家長安心、幼兒就近入園。家長登記時最多可選填2個志願，包含1所公立幼兒園及1所非營利幼兒園，錄取後再擇一園完成報到。招生簡章已公告於各校（園）網站及新竹市學前教育網。

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此次招生作業分3階段，包含優先入園資格幼生、一般幼生及備取階段登記，並採線上抽籤方式進行。優先入園資格幼生登記時間是今年5月18日至19日；一般幼生為5月22日至25日；備取階段則為6月1日至3日。

自115學年度起，公立幼兒園2歲專班師生比將由現行1：8調降為1：7，在擴大公共化教保服務量能方面，目前竹市已有逾9成國小設有附設幼兒園。115學年度也將在東區科園國小附設幼兒園增設2班3到5歲班，提供更多幼兒就學機會，減輕家長育兒負擔。且原有2歲專班115學年度擴充到33班、455個名額。

新竹市公立暨非營利幼兒園招生，115年度起採全學區登記，統一招生方式，其中2歲專班也增加到455個名額。（記者洪美秀攝）

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