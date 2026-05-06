最美身影！孕媽咪移民官跨國守護越南女大生最後一程

移民署台中市第二服務站科員林羽璇（中）身懷六甲，仍積極協助外籍學生在台事務。（移民署提供）

日前發生在新北市八里區的車禍，造成就讀國立勤益科技大學4年級的越南籍范姓女大學生不幸喪生，突如其來的噩耗，讓師生與越南家屬悲痛萬分，移民署台中市第二服務站獲知後，移民官林羽璇第一時間啟動關懷協助機制，主動聯繫學校跨國合作，協助家屬處理後事，圓滿女大生的最後一程。

范姓女大生就讀國立勤益科技大學化工與材料工程系產學合作專班4年級，原本下個月就可畢業，並留台投入實習的科技公司發展，不料，今年2月27日休假騎機車出門訪友途中，卻遭砂石車撞上死亡。

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事故發生後，台中市第二服務站科員林羽璇立即投入協助行列，協助學校與駐台北越南經濟文化辦事處建立窗口，以最短的時間協助家屬完成委託書公證手續，減輕遠方家屬焦急與無助，好好地送女大生最後一程，讓學校及越南家屬十分感謝。

林羽璇負責轄區13所學校，共1萬2000多名外籍學生的居停留業務，目前身懷六甲，但工作認真負責，服務態度深獲民眾肯定，並獲得移民署114年下半年服務達人的榮譽。有感於交通安全的重要性，服務站隨後立即安排多場校園宣導，並加入交通防禦意識宣導，期盼透過跨單位互動，讓更完整資訊紮根校園，為僑外生築起安全保護傘。

台中市第二服務站站主任高志偉表示，外籍學生遠赴異鄉求學，政府有責任在關鍵時刻，提供最即時的協助與支持，尤其面對突發重大事故，更要整合資源，跨機關合作，讓家屬在最困難的時刻感受到台灣的溫暖，並提醒外籍學生，留意交通規則及路況，大型車輛有視線死角，行經路口務必提高警覺，確保自身安全，避免憾事再度發生。

台中市第二服務站深入校園宣導外籍生的交通防禦意識。（移民署提供）

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