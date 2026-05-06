每列5.9億！台北捷運高運量新車自南韓抵台 2027年中上路

北捷首列新購電聯車從韓國馬山港啟航，歷經3天、1200公里海上航行，昨已抵達台北港。（北捷提供）

因應路網延伸及載客需求，台北捷運向韓國現代樂鐵公司購置10列高運量電聯車，首列新購電聯車從韓國馬山港啟航，歷經3天、1200公里海上航行，昨已抵達台北港，後將分批載運北投機廠。北捷公司表示，每列斥資5.9億元打造，共有6節車廂，內部空間重新規劃，全面採用一字型座椅，動線寬敞，預計2027年中上線，服役路線尚在規劃中。

北捷表示，韓國現代樂鐵公司得標的10列高運量電聯車，第1列5月2日從韓國馬山港啟航、5日下午抵達台北港，後續進行海關申報檢查等程序，最快今（6）日深夜起，分批載運至北投機廠。新車設計以「人本交通」為核心，重新規劃車廂內部空間，全面採用一字型座椅，同時優化旅客資訊與駕控系統，乘車體驗更舒適。

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新車運抵北投機廠後，北捷進一步指出，將由廠商技術團隊依循標準作業程序，連接與組裝六節車廂，進行多階段考核，包括靜態功能檢測、機廠測試軌動態行駛、主線動態與各路線系統相容性測試，也會在離峰時段執行正線不載客試運轉，確保新舊系統間的運作毫無偏差，當安全無虞、各項指標均達標後就會投入營運，預計落在2027年中。

北捷另說明跨海運送吊掛的秘辛，首列電聯車於昌原工廠完成出廠程序後，六節車廂以單節吊掛方式裝船，車廂主體採用全防護泡棉與收縮膠膜緊密包覆，並以防水防塵帆布加固防護，保護精密機電系統免受海運期間高鹽分、高濕度及搖晃影響，而且每節重達數十噸，吊掛過程須嚴格監控重心與起吊點，極度考驗操作人員的精準度，確保車體結構應力不受損。

抵達台北港與完成海關申報後，由於每節車廂包裝後長約24公尺、寬約3.6公尺、高約3.6 公尺，重量最重達約42公噸，一般平板拖板車無法運送，必須出動特製拖板車單節載送，工作人員事前多次實地勘查，精密計算與模擬沿途路段的迴轉半徑和限高，為了避免影響交通，擇定深夜時分載送，全程「壓陣」監控，引導車廂順利送達北投機廠。

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