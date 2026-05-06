「馬祖藍眼淚」成無毒發光材料靈感來源 台日跨國科研登國際期刊

陽明交大與日本大阪工業大學所組研究團隊，發現一種透明且軟Q的矽膠，在壓縮或拉伸條件下竟然也會散發出類似馬祖藍眼淚的神祕藍色螢光，未來有望應用於光電顯示器、生醫影像感測與穿戴式裝置。（圖由陽明交大提供）

「馬祖藍眼淚」助攻科研！我陽明交大與日本大阪工業大學所組研究團隊，發現一種透明且軟Q的矽膠，在壓縮或拉伸條件下竟然也會散發出類似馬祖藍眼淚的神祕藍色螢光，未來有望應用於光電顯示器、生醫影像感測與穿戴式裝置，且其材料所產生的「螺旋光」（CPL）也被視為推動下一代3D影像顯示的重要技術。

「馬祖藍眼淚」的夢幻藍光每年吸引大批遊客造訪。此特殊的自然景象，成為陽明交大生物科技學系副教授李明家開發出不含重金屬且無毒性新發光材料的靈感來源。

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藍眼淚是一種單細胞生物，因為海浪拍打刺激體內螢光化學反應現象。而李明家實驗室的研究生在測試新型材料時，意外發現一種透明且軟Q的矽膠，在壓縮或拉伸條件下竟然也會散發出神祕的藍色螢光。這畫面讓團隊立刻聯想到馬祖海邊的藍眼淚，一群平凡的小生物群聚在一起，就能點亮整片海洋。

研究團隊說明，該材料最神奇之處，在於它顛覆了傳統發光方式，讓原本不會發光的矽膠，因化學分子彼此吸引聚在一起時，綻放出藍光。這些分子如同舞池中的舞者，在彼此牽引下逐漸聚集，如同跳華爾滋般旋轉前進，帶動光流轉前行。

研究團隊指出，此柔軟且可彎曲可調整發光特性的材料，未來有望應用於光電顯示器、生醫影像感測與穿戴式裝置。其中，材料所產生的「螺旋光」被視為推動下一代3D影像顯示的重要技術。不同於現有3D影像螢幕需搭配3D眼鏡才能呈現立體效果，這種材料可直接發出旋轉光，不僅讓畫面更立體逼真，也有機會降低耗電，讓裝置更輕薄，視覺體驗更自然。

此創新研究已發表於國際學術期刊《JACS Au》，由陽明交大與日本大阪工業大學教授平井智康准研究團隊共同完成，展現台灣在高分子材料領域的研發實力，也為下一代綠色顯示技術與生物感測應用帶來新的可能。

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