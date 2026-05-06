還記得三級警戒嗎？ 柯昱安PO「消失的信義區」勾網友抗疫回憶

2021年5月23日，全國發布三級防疫警戒的首個週末夜，台北市過去周末夜晚人滿為患的信義區寥寥無幾。（資料照）

5年前因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大爆發，當時確診人數急遽上升，中央指揮中心2021年5月19日宣布全國防疫警戒進入第三級，民眾自此進入巨大變化，原本人聲鼎沸的鬧區、觀光景點瞬間宛如淨空，成了冷清「空城」。對此，柯文哲前幕僚「小牛」柯昱安今發文說，「那時候的你在家幹嘛呢？」

柯昱安今於社群平台曬出1張北市信義區街道鬧空無一人照片，並發文感嘆說「2021年5月，疫情爆發，台灣進入三級警戒。已經5年了，那時候的你在家幹嘛呢？」

請繼續往下閱讀...

消息曝光後，許多網友紛紛留言，有人說「原來已經五年了嗎」、「XXX的中國武漢肺炎！」、「可惡的武漢肺炎」、「在家看陳時中」、「身為機場空運物流倉儲……每天貨飛不完，腳踏車 血氧機 疫苗 辦公椅 等等每天都在飛高高」、「身為呼吸治療師一樣每天去醫院上班，祈禱自己不要染疫，回家後和家人視訊報平安，強顏歡笑地安慰家人不要擔心」。

相關新聞請見︰

指揮中心︰全國將進入第三級防疫警戒

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法