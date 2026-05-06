「鬼樓」快拆完了！員林黃金帝國都更案6月送審 下半年招商

縣府去年啟動員林黃金帝國拆除工程，目前進入尾聲，舊樓即將走入歷史，彰化縣政府同步啟動公辦都更招商前置作業。（資料照，記者張聰秋攝）

曾是南彰化地標、因921地震成危樓而被稱為「鬼樓」的員林火車站前黃金帝國大樓，拆除工程已進入尾聲，彰化縣政府緊接啟動公辦都更招商前置作業，目前正辦理公開評選實施者招商文件草案公開閱覽，期限至5月29日，預計6月提送都市更新審議委員會確認招商內容，最快下半年正式公告招商。

黃金帝國位在員林火車站前精華區，曾是站前商圈指標建物，但921地震後結構受損，長年閒置、產權複雜，逐漸成為都市之瘤。2025年縣府啟動強制拆除，舊樓如今幾乎被夷為平地，拆除將完成，初期規劃暫做停車場，等招商完成，由招商實施者原地開發興建。

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這件都更案是彰化縣首宗公辦都市更新案，基地面積共5059平方公尺，約1530坪，範圍涵蓋黃金帝國原址及東側縣府公有宿舍群，其中私有土地2605平方公尺、公有土地2454平方公尺。縣府規劃以權利變換方式整體開發，未來將興建住商混合大樓。

根據公開閱覽文件，基地屬第二種商業區，未來招商方向不只是改建住宅，還要求保留站前商業機能。文件明定，開發後至少須配置2000坪商業空間，由縣府分回後再回租給實施者經營，招商對象可朝區域型商場、品牌旅館、影城、展演或文創空間規劃，目標是把人潮重新拉回員林車站前。

除了商業用途，公開閱覽規劃招商條件，納入公共服務用途，包含未來大樓內須配置派出所、社區長照與托嬰中心、勞工教學與調解空間、藝文展覽空間及縣府辦公空間，作為縣府分回的公共服務設施。

建設處長陳昌茂表示，這次公開閱覽主要是先向市場蒐集意見，讓潛在投資人提早了解開發條件，彙整民眾意見，送都更審議，若今年6月能順利通過，下半年就會正式啟動招商。

員林黃金帝國大樓長年矗立在員林火車站前，921地震後成危樓閒置多年，被網友戲稱為「鬼樓」影響都市街景。（資料照，記者張聰秋攝）

彰化縣政府目前進行員林黃金帝國都更案公開閱覽，進行招商實施者，閱覽期限到5月29日。（縣府提供）

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