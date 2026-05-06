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    首頁 > 生活

    台東跨族群南島舟船啟航 環島一個月與各地部落交流

    2026/05/06 11:11 記者黃明堂／台東報導
    跨島嶼南島舟船「Mata No Riyal 海洋之眼」今天啟航展開環島之旅。（記者黃明堂攝）

    跨島嶼南島舟船「Mata No Riyal 海洋之眼」今天啟航展開環島之旅。（記者黃明堂攝）

    台東縣政府集結查莫洛族、阿美族與達悟族工藝智慧打造的跨島嶼南島舟船「Mata No Riyal 海洋之眼」，上午在東河鄉新蘭漁港正式啟航。在縣長饒慶鈴與莿桐、都蘭部落耆老的祝福聲中，這艘被譽為「移動的文化領土」的飛船正式揚帆，沿東海岸北上展開為期一個月的環島文化交流之旅。

    這艘獨一無二的舟船由關島查莫洛族造船師Ronald Acfalle以關島飛船（Flying Proa）為原型，融合了阿美族與達悟族的工藝精髓。船體結構由達悟族造船師謝福生以傳統拼板舟技法，使用上百根手工木釘固定；而舷外浮桿平台則由莿桐部落船團團長 Cinaw劉裕義運用阿美族傳統竹筏編綁工法打造，充分展現了南島民族與海洋共生的古老智慧。

    本次航行的水手團隊由46名熱血追浪者中選拔出的精銳組成，當中特別邀請帛琉Halishluw Nick加入，成員包含資深造舟學員、在地部落青年及多位女性水手。學員們在過去一個月中，於杉原灣完成了逾200小時的高強度培訓，包含洋流觀測、星辰導引與操帆實作。

    今日啟航後，大船將前往成功小港漁港，然後沿東海岸線一路北上繞行台灣一圈，計畫停靠沿岸重要港口與部落領地，透過與各地的交流對話，重新連結各處的海洋文化記憶。

    跨島嶼南島舟船「Mata No Riyal 海洋之眼」今天啟航展開環島之旅。（記者黃明堂攝）

    跨島嶼南島舟船「Mata No Riyal 海洋之眼」今天啟航展開環島之旅。（記者黃明堂攝）

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