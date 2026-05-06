桃園航空城區段徵收遭控違憲 民團赴司法院聲請釋憲

憲法訴訟聲請人陳健和、航空城訴訟律師團及民間團體於司法院大門口開記者會。（記者楊心慧攝）

桃園航空城為台灣有史以來規模最大的區段徵收案，第一期公告徵收面積超過2500公頃，自規劃階段起即因採行區段徵收方式開發而爭議不斷。憲法訴訟聲請人陳健和、航空城訴訟律師團及民間團體於司法院大門口開記者會，說明區段徵收制度所涉的重大違憲疑慮，並提起裁判暨法規範違憲審查。

航空城訴訟律師團律師林旭峰表示，《土地徵收條例》第4條第1項「區段徵收」制度，徵收事由過於模糊，政府得據此啟動如航空城般數千公頃的大規模徵收，範圍甚至超出公共建設實際需求。

請繼續往下閱讀...

林旭峰指出，部分被徵收土地並非直接供公共使用，而是透過後續開發、標售，由特定私人或企業獲利，以降低政府建設成本；原地主則因抵價地制度，領回土地面積大幅縮減，形同由被徵收人承擔公共建設成本。此制度已偏離憲法要求的重大公共利益目的，違反比例原則、公平負擔及財產權保障，有必要透過憲法法庭釐清國家徵收權力界限。

航空城訴訟律師團律師熊依翎表示，《土地徵收條例》第4條第2項「先行區段徵收制度」及相關辦法規定，已違背都市計畫法「計畫引導開發建設」原則，使都市計畫反淪為區段徵收工具。

熊依翎指出，從立法理由可看出，先行區段徵收制度目的之一，在於降低民眾抗爭阻力、加速推動徵收，結果卻導致徵收範圍擴大，甚至可能讓國家以公權力介入土地開發，形成以財政收益為目的的土地炒作，此制度不符徵收應具備的重大公益目的，也違反正當法律程序，侵害人民財產權與居住自由，應屬違憲。

政大特聘兼任教授、台灣居住正義關懷聯盟成員徐世榮表示，區段徵收後部分土地轉作私人開發及獲利使用，欠缺「極重要公益」前提，難符憲法對財產權保障要求。現行制度又以區段徵收實施辦法取代土地徵收條例所定徵收程序，形同以法規命令凌駕法律，已違反法律保留及法律優位原則，整體制度存有重大違憲疑慮。

社子島自救會發言人李華萍呼籲，憲法法庭應正視制度對人民基本權利的侵害，人民依憲法應享有財產權與居住權等基本保障，然而在區段徵收制度的運作下，居民反而對自身財產、生活失去決定權。

她強調，區段徵收是惡法，不該以徵收之名行迫遷之實，司法是人民最後的底線，期盼憲法法庭能審慎檢視現行制度，為人民守住權利保障，並維護基本的人性尊嚴。

憲法訴訟聲請人陳健和。（記者楊心慧攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法