海巡啟動化學品污染應變訓練 強化第一線戰力

管碧玲為參訓學員加油打氣。（海保署提供）

海洋委員會昨天於海巡署艦隊分署第五海巡隊舉辦「海上化學品污染應變人力養成訓練」開訓典禮，主委管碧玲表示，海巡人員長期站在海洋污染事件第一線，面對日益複雜的海域風險，唯有透過系統性培訓與專業升級，才能在第一時間有效應處，為國家築起更堅實的海洋防護網。

管碧玲指出，隨著國際航運日益頻繁，海上災害型態已由單一油污，逐步轉為包含有害及有毒物質（HNS）的複合型風險，此類化學品具有毒性、易燃性等特性，一旦發生事故，其危害程度與處理難度遠高於傳統油污。海委會近年積極推動海域化學事故應變體系建構，除已成立跨部會組成的「海域化學事故專業技術小組」，並修正「重大海洋污染緊急應變計畫」。

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為強化我國第一線海巡人員面對海上有害及有毒物質（HNS）事件基本應對能力，海洋保育署今年特別擴大辦理20場次海巡通識級專班，預計培訓至少800人次海巡署第一線同仁，系統性厚植應變偵檢作業及防護裝備運用的實戰知能。

這次開訓的通識班，進一步強化對HNS特性、偵檢作業及防護裝備運用的實戰知能，課程除理論講授外，也強調實務操作，訓練現場同步展示海上化學品應變資器材整備成果，包括海保署現有的先進偵檢設備及防護裝備，並首度亮相水下無人載具，可執行水下環境監測與污染狀況勘查。

管碧玲檢視海上化學品應變資器材。（海保署提供）

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