北市府提「鼠類偵防師」除鼠 彭啓明：找專業人士比較好

環境部長彭啟明6日出席立法院社會福利及衛生環境委員會審查「資源回收再利用法修正草案」案，會前受訪分享抓老鼠的經驗，並表示台北市鼠患讓專業的來比較適當。（記者塗建榮攝）

台北市長蔣萬安昨天宣布提供鼠類偵防師，協助家戶鼠類防治。環境部長彭啓明今天表示，他是第一次聽到偵防師這個名詞，除鼠是專業的工作，建議參考新北市政府，找處理老鼠、病媒蚊的專業人士處理，可能會比較好，很多事情還是需要靠專業的來。

至於是否可以使用老鼠避孕藥，彭啓明說，目前來說沒有人來專案申請，如果地方認為有這個需要，環境部會專案開放申請。老鼠藥本身有可能會危及生態，必須嚴格審查，但若要解決現在的問題，有需要的話，會開放專案進口。

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立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查資源回收再利用法修正草案，彭啓明會前受訪時，回應台北市鼠患問題，並分享自己過去捕鼠的經驗。

鼠患問題引發民眾恐慌，北市府環保局長徐世勳表示，日前到環境部開會，環境部說沒有鼠患，媒體詢問是否有此說法。北市府研考會主委殷瑋昨天受訪說，網路很多錯假訊息，製造台北到處都是老鼠的狀況，「這難道不是認知作戰嗎？」

彭啓明表示，全世界每個城市都有老鼠，老鼠跟人類共存很久了，但老鼠如果跑到街上吃午餐、晚餐，這個事情就嚴重了，台北市在某些地區，或許是環境清消或是各種問題產生出老鼠比較多的現象。當天環境部與北市府會議的共同認知是，環境清消是最重要的事情，也拜託北市府能夠做好環境清消。

彭啓明說，有沒有鼠患，目前沒有明確的定義，但他相信每個民眾從網路上，或各方面看到的，他不認為是認知作戰，也不是說什麼樣的攻擊。因為這是每個人都會遇到的感受問題。連他自己在大安森林公園走路也遇到好肥好大的老鼠，大家一起來面對、解決，政府不會用政治的想法來去說這是誰的責任。

彭啓明說，環境部是管老鼠的用藥，不是專門管老鼠的生態，過去都由地方統計，若只從1999報案來看，不見得能夠反映實際的狀況，環境部網站關於鼠類的點閱率，在過去幾個月都是第一名，就可以知道說，這個問題恐怕是真的頗為嚴重，是每一個市民朋友的一個困擾。

彭啓明表示，他非常感謝北市府願意積極面對，也感謝台北市政府能夠採納他在4日提出的意見，包含市府首長統一來做處理，同時把發老鼠藥的位置趕快公布。因為這個其實對毛小孩、生態，會是很大的影響，尤其是投的量如果過多的話。

至於鼠類偵防師，彭啓明說，除鼠是專業的工作，他建議參考新北市，找處理老鼠、病媒蚊的專業人士來處理，可能會比較好。偵防師是什麼，他也是第一次聽到這樣的名詞。

彭啓明提及自己捕鼠經驗說，除鼠其實沒有那麼簡單，他到環境部之後才知道，以前他用的方法、偏方都是錯的，面對老鼠要怎麼處理，民眾可以到環境部網站來查找，上面都有專業的知識。

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