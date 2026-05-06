獎助家鄉善化學子 餐飲老董獲贈卡片「感謝胡爺爺」

台南善化高中及茄拔學生代表送受獎學生寫的感謝卡片給胡萬來（右3）。（記者劉婉君攝）

台南善化區小南便當董事長胡萬來，回饋家鄉，除了長期捐贈獎助學金給母校，前年起擴大發給善化地區等11所學校，每位受獎學生1萬元，多名學生今（6）日代表送卡片感謝「胡爺爺」。

75歲胡萬來幼時家境貧困，小學6年級以前沒穿過鞋子，也沒錢買鉛筆，寫錯字只能用口水塗抹，雖維持好成績，仍因家庭經濟因素無法繼續升學，成為他心中的遺憾。

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事業有成後，胡萬來30多年前即回饋母校善化茄拔國小，每年捐出3萬6000元作為獎助學金，前年再另外捐給善化區各級學校及永康三村國小，每校1-3名、每人1萬元獎助學金。

善化高中3位獲獎同學用好表現回應，歐陽雅芯錄取國立台灣大學護理學系、謝旻縣錄取國立陽明交通大學資訊工程學系、黃婉溱錄取中國醫藥大學藥學系。3人與2位茄拔國小學童，今天在茄拔國小校長蔡楠清、善化高中校長陳培德陪同下，代表送感謝卡片給胡萬來。

胡萬來勉勵學生，未來有能力時回饋社會及母校，「這不是有錢人在做的，是有心人做的」，這幾年也讓他感受到「助人為快樂之本」。學生們表示，未來也希望能和胡爺爺一樣，支持教育、警、消等服務社會的行業。

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