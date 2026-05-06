別跟松鼠搶零食！彰化二水種小西氏石櫟 留給野生動物重要糧食

台灣特有種「小西氏石櫟」果實，是松鼠、鳥類等野生動物的重要糧食。（林保署南投分署提供）

為打造更友善的野生動物棲地，二水生態保育站近日種下大批台灣特有種「小西氏石櫟」，這種樹的果實是松鼠、鳥類等野生動物的重要糧食，林業及自然保育署南投分署也特別提醒民眾，「別跟野生動物搶零食」，看到掉落果實別急著撿回家，應留在山林中，讓生態食物鏈自然運作。

林保署南投分署近日攜手台中市野生動物保育學會、德安啟智教養院、八色鳥咖啡及北部志工團體等單位，號召80多名志工齊聚彰化縣二水生態保育站植樹、設置巢箱及生態教育等行動，一起為野生動物打造更完善的生存環境。

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現場志工拿起鏟子種下小西氏石櫟樹苗，希望逐步恢復原生林相，同時也設置巢箱，提供野生動物棲息繁殖空間，另外，德安啟智教養院院生則示範自動相機巡查，帶領大家了解如何監測野生動物蹤跡，瞬間變身「動物狗仔隊」，讓活動充滿趣味。

南投分署表示，此次栽植的小西氏石櫟約50株，屬台灣特有種殼斗科植物，適合生長於中低海拔山區，果實更是松鼠、鳥類等多種野生動物的重要食物來源，對維持生態食物鏈與生物多樣性具有關鍵作用。

南投分署說，小西氏石櫟成熟果實外觀具有淺碟狀殼斗與帶絨毛鱗片，兼具生態與原生植物保存價值，因此呼籲民眾，若在山區或林地發現石櫟果實，應盡量留給野生動物取食，避免過度撿拾，才能維持自然生態平衡。

林保署南投分署號召80多名志工，齊聚二水生態保育站，種下大批台灣特有種「小西氏石櫟」。（林保署南投分署提供提供）

巢箱提供野生動物即時且安全的棲息空間 （林保署南投分署提供）

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