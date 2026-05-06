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    首頁 > 生活

    雙北鼠患肆虐 侯友宜：源頭管理為主要目標

    2026/05/06 10:34 記者賴筱桐／新北報導
    新北市長侯友宜表示，防治鼠患以源頭管理為主要目標，加強環境清潔消毒，落實中央「防鼠三不」政策。（記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜表示，防治鼠患以源頭管理為主要目標，加強環境清潔消毒，落實中央「防鼠三不」政策。（記者賴筱桐攝）

    台北市「安鼠之亂」延燒，新北市也出現鼠患問題，新北市長侯友宜今天表示，目前漢他病毒疫情沒有升溫，新北以源頭管理為主要目標，結合環境清消，並落實中央的「防鼠三不」指示，杜絕病毒傳播。

    侯友宜今天主持市政會議，各局處針對鼠患議題提出因應作為。衛生局長陳潤秋表示，截至5月5日，全國累計漢他病毒確定病例2例，台北、新北各1例，新北個案為70多歲男性，無老鼠接觸史，具慢性病史，經治療已康復出院，衛生局完成疫情調查及接觸者匡列，在個案住家周圍200公尺環境調查及放置捕鼠籠，未捕獲老鼠，市府跨局處透過臉書LINE群組、里廣播系統等管道，加強宣導「防鼠三不」政策。

    環保局長程大維指出，防治鼠患以環境乾淨為核心，物理防治為主，強化環境整頓，從源頭減少老鼠，化學防治為輔，在居家內外進行殺鼠劑投藥，並加強2590處易積淹水區、空地或空屋等巡檢頻率，每週1次，重點要求市場、夜市、餐飲業、工地等地點，落實環境清潔維護。

    程大維說，戶外投藥須使用「鼠餌盒」，並設置警告標示，防止人類或寵物誤觸，民眾可向各區清潔隊索取居家使用老鼠藥，採取實名制，同步進行用藥宣導。若接獲鼠跡通報，環保局加強半徑100公尺側溝清理、公共區域整頓及清消作業。

    針對北市將進行12個行政區大清消，並推出鼠類偵防師，新北是否跟進？侯友宜受訪表示，新北市第一時間面對漢他病毒，不管是衛生局、警察局、環保局、民政局都啟動因應作為，中央也強調，目前疫情沒有升溫狀況，新北仍然謹慎面對，以源頭管理為主要目標，結合環境清消，不管是市場、餐飲、工地、側溝，全部總動員。

    侯友宜說，目前正值里環境認證期間，透過每週的清潔日加強巡檢，落實中央「防鼠三不」政策，不讓鼠住、鼠來、鼠吃，杜絕漢他病毒傳播。

    環保局長程大維在市政會議報告防治鼠患的因應作為。（記者賴筱桐攝）

    環保局長程大維在市政會議報告防治鼠患的因應作為。（記者賴筱桐攝）

    為杜絕鼠患，環保局加強環境清潔、側溝清理及公共區域整頓。（圖由環保局提供）

    為杜絕鼠患，環保局加強環境清潔、側溝清理及公共區域整頓。（圖由環保局提供）

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