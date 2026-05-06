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    首頁 > 生活

    國科會傑出特約研究員獎 全台僅35位學者獲獎

    2026/05/06 10:39 記者黃旭磊／台中報導
    國科會主委吳誠文頒贈「傑出特約研究員獎」給東海大學外文系講座教授何萬順（右）。（國科會提供）

    國科會主委吳誠文頒贈「傑出特約研究員獎」給東海大學外文系講座教授何萬順（右）。（國科會提供）

    國科會舉辦114年度學術研究獎項頒獎，頒贈傑出科研人才、特約研究員及傑出研究等獎項，「傑出特約研究員獎」今年全台僅35位學者獲得，值得關注的是34所公立學校工程、醫學領域研究獲獎，僅東海大學外文系講座教授何萬順，以私校且人文領域類別獲獎。

    行政院國家科學及技術委員會，今年表彰160名傑出科研人才，包含35名傑出特約研究員、80名傑出研究獎及45名吳大猷先生紀念獎，由主委吳誠文頒獎表彰對國家科技發展貢獻，其中，「傑出特約研究員獎」獲獎者多來自國立頂尖大學與中研院，研究領域多集中於工程、醫學與自然科學。

    東海大學外國語文學系講座教授何萬順，此次以「人類語言中的量詞系統、數詞系統與疑問句類型學」研究，在中研院等科研高手中脫穎而出，為私校中唯一獲獎人文學者，國科會指出，何萬順長期投入語言學研究，研究橫跨句法、歷史、計量、地理，甚至心理與神經科學，透過「理論、驗證、應用」建立跨領域整合循環模式，為當代語言學發展奠定堅實基礎。

    何萬順聚焦「量詞系統」、「數詞系統」、「疑問句類型學」三大領域，探討人類語言背後共通邏輯與認知方式，東海大學校長張國恩強調，何萬順繼榮獲教育部學術獎、慷慨捐出百萬獎金給學生後，再以語言學研究貢獻，拿下國科會最高榮譽。

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