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    首頁 > 生活

    桃園某國小營養午餐發現異物引恐慌 張碩芳質疑：市府僅扣點了事

    2026/05/06 10:23 記者謝武雄／桃園報導
    市議員張碩芳質詢時關心營養午餐發現異物處理流程。（記者謝武雄攝）

    市議員張碩芳質詢時關心營養午餐發現異物處理流程。（記者謝武雄攝）

    桃園市議員張碩芳今質詢時提到，桃園區某國小的營養午餐發現異物，在家長群組瘋傳引發恐慌，最後得到的答案，只是教育局對團膳廠商扣點，每點五百元，也引發學生、家長對營養午餐信心崩潰；對此，教育局長劉仲成表示，團膳發現異物，如果只是塑膠類、頭髮等未影響品質，則會扣點，但扣點會影響廠商招標評選。

    衛生局長賈蔚表示，對於團膳業者的中央廚房，對從業人員要求非常嚴格，除沒有特定疾病外，還是工作流程，例如穿制服、戴頭罩等，每年會有四次檢查，以確保品質；但張碩芳認為這樣的檢查意義不大，她說學校、家長會每年都會組隊檢查中央廚房，但永遠都沒有發現問題。

    對此副市長王明鉅也允諾，會要求團膳中央廚房符合HACCP規定，另增加不定期抽檢；劉仲成也允諾，如果營養午餐出現任何異物，並展開調查，將結果公布讓家長都很清楚，他也提到，團膳是依照採購法招標，因此，廠商供餐過程屬於履約，學校部分都有專門小組進行查驗，確保品質。

    張碩芳說，桃園市營養午餐一直走在很前面，如今每餐的金額也從45元提高到69元，希望各單位能好好把關，不要讓市府好的政策淪為民怨。

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