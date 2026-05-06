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    國家生技園區聯外道路將完工 到南港車站只需5分鐘

    2026/05/06 10:10 記者何玉華／台北報導
    「國家生技研究園區聯外道路工程」隧道貫穿中南山，通車後到南港車站只需5分鐘。（台北市新工處提供）

    「國家生技研究園區聯外道路工程」隧道貫穿中南山，通車後到南港車站只需5分鐘。（台北市新工處提供）

    銜接南港車站與國家生技研究園區的重要交通動脈「國家生技研究園區聯外道路工程」，隧道工程已進入最後施工階段，台北市政府工務局新建工程處表示，歷經數年施工與克服地質挑戰後，預計6月竣工，下半年通車，屆時南港車站至生技園區的車程，將能從15至20分鐘縮短至5 分鐘左右。

     

    新工處工務科中區工務所主任洪辰儒表示，「國家生技研究園區聯外道路工程」北起忠孝東路七段與興中路口，貫穿中南山，南接研究院路一段130巷。隧道主體長約716公尺，加上前後道路，整體工程長度達824公尺。2022年2月25日開工，2023年12月6日順利貫通隧道段，由台北市長蔣萬安與內政部前部長林右昌共同主持貫通典禮。

     

    洪辰儒表示，這條貫穿中南山的隧道，不僅是北台灣生技產業鏈的重要連結，更是解決南港研究院路交通瓶頸的關鍵；過去往返南港車站與生技園區，需繞行狹窄的研究院路一段，尖峰時刻塞車長達15至20分鐘。隧道通車後，車程將大幅縮短至5分鐘左右。

    除了縮短車程，工程還兼具低碳先行、防災升級、串聯廊帶、優質施工共5大亮點。低碳先行部分，隧道內採單孔雙向配置，規劃了寬達3公尺獨立的行人與自行車專用道，保障慢行者的安全外，更建構出從捷運南港站出發的低碳通勤動線；防災升級部分，隧道開通後將成為南港舊莊地區重要的防災路徑。未來若遇颱風大雨導致南深橋閘門封閉，該隧道可立即作為研究院路一帶居民往返市中心的避災替代道路，強化區域交通的韌性。

    另外，隨著聯外道路完工，國家生技研究園區將與南港車站周邊的交通樞紐、大型商辦及生醫聚落緊密結合，串聯廊帶，更補足「東區門戶計畫」最後一塊關鍵拼圖。

    工程上，因南港地層特有的極弱軟岩與高含水量砂岩，施工時曾遭遇入洞順向坡滑動及淺覆蓋易崩塌地層等2大難關，工程團隊採用新奧工法 （NATM），結合機械分階挖掘、管冪工法、先撐鋼管、鏡面岩栓、鏡面玻璃纖維管灌漿等工法，並導入光達自動化監測系統，24小時監控隧道變形量，成功在不干擾地表建物與生態的前提下，順利完成外界一直擔憂的淺覆蓋層貫通任務，創下國內隧道工程順利通過極淺覆蓋層的施工典範。

    新工處工務科科長高銘伸表示，目前隧道內部照明、通風系統等已接近完成。工務局長黃一平日前在市議會工作報告也表示，預計6月竣工，下半年通車，將為南港地區帶來嶄新的交通氣象。

    「國家生技研究園區聯外道路工程」隧道貫穿中南山，將設有獨立的行人及自行車專用道。（模擬圖，台北市新工處提供）

    「國家生技研究園區聯外道路工程」隧道貫穿中南山，將設有獨立的行人及自行車專用道。（模擬圖，台北市新工處提供）

    國家生技研究園區聯外道路，設有獨立的行人及自行車專用道。（模擬圖，台北市新工處提供）

    國家生技研究園區聯外道路，設有獨立的行人及自行車專用道。（模擬圖，台北市新工處提供）

    國家生技研究園區聯外道路貫穿中南山，隧道內也設有獨立的行人及自行車專用道。（模擬圖，台北市新工處提供）

    國家生技研究園區聯外道路貫穿中南山，隧道內也設有獨立的行人及自行車專用道。（模擬圖，台北市新工處提供）

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