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    TPASS 2.0回饋金擬25日入帳 地方政府補助開放申請

    2026/05/06 10:48 中央社
    TPASS 2.0常客優惠回饋金連3個月未發放，累計約2703萬元，交通部長陳世凱今天說，預計程序走完後，盼5月25日撥補至民眾卡片，至於地方政府補助款，將於收到申請後儘速撥付。（資料照）

    TPASS 2.0常客優惠回饋金連3個月未發放，累計約2703萬元，交通部長陳世凱今天說，預計程序走完後，盼5月25日撥補至民眾卡片，至於地方政府補助款，將於收到申請後儘速撥付。（資料照）

    TPASS 2.0常客優惠回饋金連3個月未發放，累計約2703萬元，交通部長陳世凱今天說，預計程序走完後，盼5月25日撥補至民眾卡片，至於地方政府補助款，將於收到申請後儘速撥付。

    先前因115年度中央政府總預算案在立法院卡關，影響通勤族領取TPASS 2.0 回饋金，立法院朝野黨團日前協商達成共識，同意4月21日邀請行政院長卓榮泰報告115年度中央政府總預算案編制經過後，分送各委員會審查。

    由於立法院會3月6日早已表決通過38項新興計畫預算可先行動支約新台幣718億元，其中包含TPASS執行計畫75.2億元，但TPASS 2.0回饋金仍累計3個月尚未支付給通勤族，至於給予地方政府補助款，也是先由地方政府代墊。

    陳世凱今天出席立法院交通委員會會前接受媒體聯訪時表示，感謝行政院已同意撥補預算，現在只要地方政府向公路局提出申請，將盡快依程序撥補。

    陳世凱指出，有關TPASS 2.0常客優惠回饋金，先前因預算未通過，回饋金無法入帳，待程序走完後，希望5月25日款項可撥補至民眾卡片中。

    另外，針對國民黨新北市長參選人李四川拋出通勤月票TPASS的升級版構想，李四川競選辦公室研擬TPASS納入高鐵並採加價制。陳世凱對此表示，每個運具定義、定位都不太一樣，大家也清楚高鐵目前在運能與運量上，已相當擁擠。

    陳世凱表示，所鼓勵「短程通勤」與「長途需求」是不太一樣，目前還沒有討論這方面的問題。

    根據公路局統計，通勤旅客領取TPASS 2.0常客優惠回饋金，115年1月符合條件為7萬9098人，回饋金額為新台幣854萬2378元；2月8萬9602人，回饋金額為684萬8599元；3月9萬1905人，回饋金額為1164萬7465元。

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