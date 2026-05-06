高雄果嶺公園旁新設紅綠燈另類效果 區間測速罰單少了

果嶺公園旁松藝路的區間測速路段間新設紅綠燈，緩衝效果讓超速違規情況減少。（記者王榮祥攝）

高雄果嶺公園旁的松藝路是高雄市第一處啟動區間測速的路段，交通局因應果嶺與澄清湖來往人潮安全，今年二月在松藝路中間新設紅綠燈，不但方便民眾穿梭兩處，也因為停等紅綠燈，區間測速被開罰數減少了。

鑒於高雄鳥松區松藝路車禍頻傳，高市府2019年在松藝路設置全市首處區間測速系統，範圍涵蓋圓山路至大景二街，全長約1.3公里，限速50公里；後續又於內門區182市道、台3線路段設置兩處區間測速，一共三處。

請繼續往下閱讀...

高市警方統計去年各區間測速路段舉發件數，鳥松區松藝路1795件、內門區182市道383件、台3線路段1539件；松藝路舉發數最多，除了該路段原本就屬市區，加上去年十月果嶺公園開放後，車流爆增。

根據警方資料，今年一月松藝路區間測速舉發613件，交通局二月在松藝路中間新設紅綠燈後，舉發數瞬間下滑到329件，三月513件、四月324件，整體違規被舉發情況有下滑趨勢。

交通局說明，這處紅綠燈主要是方便民眾來往果嶺公園與澄清湖園區，只有白天運作，晚上則為閃燈被動狀態，過馬路前可以人工啟動；儘管紅綠燈對區間測速有「緩衝」效果，但整個路段還是有不少違規件，區間測速仍需存在。

此外，松藝路去年全般交通事故42件，較2019未設置前減少22件；今年1到4月全般交通事故12件，也較2019未設置前同期減少9件，顯見區間測速有其警示效果。

因為果嶺公園啟用，松藝路去年十月開始車流量激增。（記者王榮祥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法