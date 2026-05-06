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    首頁 > 生活

    用影像說出月經的日常 短影音即起徵件

    2026/05/06 10:25 記者周敏鴻／桃園報導
    「『每一個月，都值得被理解』－用影像說出月經的日常」短影音徵件活動即起開放報名。（圖由桃園市政府提供）

    「『每一個月，都值得被理解』－用影像說出月經的日常」短影音徵件活動即起開放報名。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府婦幼發展局推出「『每一個月，都值得被理解』－用影像說出月經的日常」短影音徵件活動，邀18歲以上桃園市民，拍攝3到5分鐘的作品參與經期平權對話，盼能提升月經議題公共討論能見度、營造多元性別對話空間，首獎將獲頒3萬元獎金與獎狀。

    婦幼局表示，短影音徵件活動以「月經平權」為核心，希望市民從日常經驗出發，看見月經與理解的可能，參與月經平權運動，以打破傳統性別角色侷限；徵件內容的方向可選擇「日常與身體」呈現經期的身體感受、情緒與自我照顧，「空間與友善」探討校園、職場與公共空間中的經期需求，「經驗與聲音」記錄不同族群的月經經驗與文化觀點，「行動與倡議」展現推動月經平權的具體行動等。

    短影音徵件活動即日起徵件到5月21日止，一律採網路報名，作品須為原創，拍攝風格不限、可以是劇情或動畫等，拍攝設備不限、可以是手機或攝影機，報名須填寫基本資料與50字到100字的創作理念，並提供YouTube影片連結；婦幼局將邀請性別平等與影像領域專家組成評選小組進行評選，首獎、貳獎、參獎各有1名，獎金分別是3萬、2萬、1萬元，另將選出佳作5名、獎金有2000元。

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