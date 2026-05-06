北市鼠患議題延燒！ 吳欣岱：「鼠類偵防師」恐累死基層

吳欣岱指出，北市府將「通報數下降」作為鼠患改善的政績是極度不專業的作法，認為市府應提出具備科學標準的長期監測指標，切莫讓「鼠類偵防師」等華麗名詞淪為累死基層的政治公關秀。（資料照）

台北市長蔣萬安昨（5）日針對北市爆發「安鼠之亂」召開記者會，台北市第二選區（內湖南港）、台灣基進議員參選人吳欣岱指出，北市府將「通報數下降」作為鼠患改善的政績是極度不專業的作法，認為市府應提出具備科學標準的長期監測指標，切莫讓「鼠類偵防師」等華麗名詞淪為累死基層的政治公關秀。

吳欣岱表示，台北市的環境問題長期存在，蔣萬安市長願意親自出面、啟動跨局處整合，是一個必要的起點，接下來的關鍵在於市府是否具備具體且可檢驗的治理目標。目前市府提出的全面清消、增加稽查雖是短期必要措施，但公共衛生的核心在於持續監測與預防。若沒有建立長期的監測與管理制度，問題必然會反覆出現。

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針對蔣萬安在記者會中仍以通報數下降佐證鼠患有所改善，吳欣岱批評，此說法實在太不專業，這就像急診室掛號人數變少，並不代表傳染病就此消失，可能只是民眾覺得報了也沒用，通報本身會受到民眾行為的影響，若市府日後只用被動的通報數來判斷治療是否有效、甚至當作政績，那絕對是自欺欺人的大災難，市府仍須建立固定的監測項目，例如「鼠跡密度」與「熱區分布」，才能用客觀科學的方法來判讀情勢。

吳欣岱進一步剖析，鼠患是環境系統問題，而非單一行為問題，從廚餘處理、垃圾清運、下水道維護，到老舊建築與市場環境，各環節皆是彼此連動的，若只停留在局部處理，很難真正改善整體狀況。對於市府提出的「鼠類偵防師」，吳欣岱直言這個名詞聽起來很華麗（fancy），但如果沒有真正系統性的監控手段與城市「健康管理」，這場記者會很可能只是一場累死基層的政治公關秀。

吳欣岱最後表示，蔣萬安已經開始正視鼠患問題，但治理的格局需要再大一點，期待看到台北市政府下一步能提出更明確的指標與制度，將公衛治理扎根於長期的系統性防範，而不是僅停留在短期的表面應對。

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