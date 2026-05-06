家族母親節前聚餐爆集體腹瀉8人不適 高市衛生局：人數尚未增加

家族母親節前聚餐爆集體腹瀉8人不適，高市衛生局表示人數尚未增加，業者需停業2天，（高市衛生局提供）

高雄有家族一行30人前往高雄大社鬍鬚伯桶仔雞用餐慶祝母親節，餐後有7人腹瀉、腹痛，2人上吐下瀉，高市衛生局接獲2家醫療院所通報，共3人疑似食品中毒，進一步調查有8人出現不適，其中有6人就醫，衛生局今（6）日表示，截至今天上午8點暫無新增就醫通報案件。

民眾昨在Threads上發文，指3日家族一行30人前往高雄大社鬍鬚伯桶仔雞用餐慶祝母親節，餐後有7人腹瀉、腹痛，2人上吐下瀉。

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高市衛生局調查前天共接獲醫療院所通報3人疑似食品中毒，進一步調查為8人出現不適，其中有6人就醫，昨立刻前往店家稽查和抽驗。

衛生局表示，需待檢驗結果進一步釐清，考量風險控管，已要求業者停業2天，今天是第一天停業，原PO舉報用餐環境不佳，食材的味道又鹹，筍子的顏色怪怪，後續7個人腹瀉、腹痛，2個人上吐下瀉 （1個還脫水再打點滴），4日已陸續前往就醫。

高雄市衛生局說明，昨天抽驗相同製程嫌疑食材蒜泥蚵仔、白灼蝦、環境檢體刀具砧板、鍋瓢盆、廚工手部、抹布等共6件，以及員工及患者人體檢體共6件，待檢驗結果進一步釐清感染病原並依法查處。

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