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    首頁 > 生活

    嚇鼠！山田摩衣喊也是安鼠之亂受害者 服務處白天遭老鼠正門闖入

    2026/05/06 09:54 記者黃子暘／新北報導
    山田摩衣今（6）日指出，她的服務處近日白天也遭到老鼠從正門闖入。（山田摩衣提供）

    山田摩衣今（6）日指出，她的服務處近日白天也遭到老鼠從正門闖入。（山田摩衣提供）

    台北市「安鼠之亂」持續延燒，新北市淡水區也出現首例漢他病毒病例。新北市板橋區市議員山田摩衣今（6）日指出，她的服務處近日白天也遭到老鼠從正門闖入，鼠患不是單一區域偶發事件，呼籲台北市長蔣萬安、前台北市副市長暨國民黨新北市長參選人李四川正視台北鼠患問題，不要禍延新北。

    山田摩衣指出，台北首例漢他病毒病例出現後，鼠患沒有獲得控制，後續新北也出現病例，就連她在板橋的服務處也在白天被老鼠從正門闖入，再次反映都市鼠患問題，顯然不是單一區域、單一場域的偶發事件，台北市鼠患如果失控，板橋與台北僅一橋之隔，千萬不能讓疫病在人口稠密的區域擴散。

    針對老鼠問題，環保局長程大維昨日在議會答詢時指出，經濟發展局已針對夜市、市場攤商宣導覆蓋廚餘桶，而市府側溝和下水道清疏本就有加強執行，中央和地方的目標就是要阻斷食物來源、阻絕源頭，讓老鼠減少，物理防治達到極限時才會適度用藥。

    山田摩衣今（6）日指出，她的服務處近日白天也遭到老鼠從正門闖入。（山田摩衣提供）

    山田摩衣今（6）日指出，她的服務處近日白天也遭到老鼠從正門闖入。（山田摩衣提供）

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