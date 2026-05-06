2026「96自轉車台北站自由車競賽」即將登場 警方公布交管措施

警方公布交管措施。（記者王冠仁翻攝）

2026年「96自轉車台北站自由車競賽」即將於本月10日於台北市天母舉行，由於賽事路線範圍不小，警方屆時將在相關道路周邊進行交通管制與疏導。轄區士林分局在今天公布相關交通管制路線，同時也呼籲駕駛人行經管制路段要遵守現場員警指揮疏導。

士林分局表示，此次交管措施如下：

一、忠誠路2段（士東路口至天母東路口）：

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5月10日5時30分至11時管制南往北車道，管制車道內汽、機車停車場、停車格，車輛均暫停使用，如有必要進出時需配合交管人員指示進出；另北往南車道實施調撥車道措施，汽、機車停車場、車格正常使用。

二、天母東路（忠誠路2段路口至東山路口）：

5月10日5時30分至11時，管制西往東全線車道，管制車道內汽、機車停車場、停車格，車輛均暫停使用，如有必要進出時需配合交管人員指示進出；另東往西車道實施調撥車道措施，汽、機車停車場、車格正常使用。

三、東山路（天母東路口至士東路口）：

5月10日5時30分至11時，管制北往南車道，管制車道內汽、機車停車場、停車格，車輛均暫停使用，如有必要進出時需配合交管人員指示進出；另南往北實施調撥車道措施，汽、機車停車場、車格正常使用。

四、士東路（東山路口至忠誠路2段路口）：

5月10日5時30分至11時，管制東往西車道，管制車道內汽、機車停車場、停車格，車輛均暫停使用，如有必要進出時需配合交管人員指示進出；西往東車道，實施調撥車道措施，汽、機車停車場、車格正常使用。

五、士東路207巷及299巷：5月10日5時30分至11時，管制其範圍內停車格、停車場汽、機車輛駛出。

警方說，此次活動期間，賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內之公車候車處暫停服務。警方也呼籲，活動期間人潮眾多，請用路人提前規劃改道行駛、避開管制路段，並多加利用大眾運輸系統，共同維護賽事期間的交通順暢與安全。

警方公布交管措施。（記者王冠仁翻攝）

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