台北麥帥二橋明起深夜施工 3階段封閉車道

麥帥二橋將進行路面更新，分三階段封閉車道進行夜間施工。（台北市新工處提供）

台北市政府工務局新建工程處將全面更新改善路面老化嚴重的麥帥二橋，自明（7）日起連續3天至9日，利用夜間10點至隔日清晨6點的交通離峰時段，分3階段封閉車道施工，民眾須提前改道。

新工處工務科科長高銘伸表示，麥帥二橋是內湖、中山及士林地區往返台北東區的重要門戶。因路面龜裂與破損情況日益嚴重，經評估後列入年度路面更新計畫。考量日間車流量龐大，工程將採夜間單向車道全面封閉方式進行。施工期間，現場將設置改道指示牌並派駐義交引導，籲請駕駛人配合。

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新工處東區工務所主任王志順說明，本次路面更新總面積達1萬1779平方公尺，共分3階段實施，如遇雨則順延；第1階段：封閉麥帥二橋下南京東路匝道，建議車輛改道行駛平面道路，經由民權東路6段及舊宗路1段轉往南京東路。

第2階段：封閉往內湖、大直方向的塔悠路上橋匝道、正氣橋高架往麥帥二橋車道；塔悠路上橋匝道建議車輛改行民權大橋或成美橋，正氣橋高架往麥帥二橋車道改經由麥帥一橋下舊宗路匝道轉往內湖。

第3階段：在堤頂大道往麥帥二橋上橋車道封閉往健康路、基隆路方向，車輛改行駛平面道路經南京東路往麥帥一橋方向，再轉往基隆路。

麥帥二橋將進行路面更新，分三階段封閉車道進行夜間施工。（台北市新工處提供）

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