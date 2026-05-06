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    新莊新北大道淹水交通大打結！新北市工務局道歉：誤挖自來水管線

    2026/05/06 10:35 記者黃政嘉／新北報導
    新北市新莊區新北大道跟思源路交叉口，今早自來水管破裂，水淹近成人小腿高。（圖由新莊區公所提供）

    新北市新莊區新北大道跟思源路交叉口，今早自來水管破裂，水淹近成人小腿高。（圖由新莊區公所提供）

    首次上稿 09:33
    更新時間 10:35

    新北市新莊區新北大道跟思源路交叉口，今早疑因自來水管破裂，現場淹起大水，水淹半個成人小腿高，新莊區公所也派員到場了解，現場水已經慢慢消退但需一段時間，適逢上班時間，路口交警協助交維，警方及市府相關單位也到現場處理中。

    新莊區公所指出，水管破裂點在新北大道與五工路口；經警方了解，相關單位施工開挖天橋地基時，不慎挖破自來水公司主要幹管，導致大量漏水並造成路面嚴重積水，影響車流通行；有民眾指出，今早淹水狀況，造成「交通大打結」，思源路口汪洋一片，騎士也對淹水狀況直呼「誇張」，怨聲載道。

    新北市工務局指出，新莊思源路與新北大道口人行天橋新建工程，今年2月8日發生誤挖自來水管，今早進行基樁作業時不慎誤挖自來水管線，市府第一時間啟動應變機制，立即通知自來水公司關閉水閥，新北市長侯友宜也指示各單位加速搶修，強調將會釐清事故原因與責任檢討。

    工務局長馮兆麟表示，今年2月8日曾發生誤挖自來水管後，施工單位已加強辦理透地雷達探測、預壘樁試鑽及管線圖資重新套匯等措施，今日發生誤挖情形造成市民不便，市府團隊深感歉意。

    新北市新莊區新北大道跟思源路交叉口，今早自來水管破裂，水淹近成人小腿高。（圖由新莊區公所提供）

    新北市新莊區新北大道跟思源路交叉口，今早自來水管破裂，水淹近成人小腿高。（圖由新莊區公所提供）

    新北市新莊區新北大道跟思源路交叉口，今早自來水管破裂，水淹近成人小腿高。（圖由新莊區公所提供）

    新北市新莊區新北大道跟思源路交叉口，今早自來水管破裂，水淹近成人小腿高。（圖由新莊區公所提供）

    新北市新莊區新北大道跟思源路交叉口，今早自來水管破裂，造成路面淹水，適逢上班時間，路口交警協助交維。（圖由新莊區公所提供）

    新北市新莊區新北大道跟思源路交叉口，今早自來水管破裂，造成路面淹水，適逢上班時間，路口交警協助交維。（圖由新莊區公所提供）

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