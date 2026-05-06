桃園春季蘆峰烏龍茶分級評鑑賽 陳曉儀勇奪特等

桃園蘆峰烏龍茶春季優良包種茶評鑑競賽，今年參加點數共計58點。（農業局提供）

桃園市蘆峰烏龍茶春季優良包種茶評鑑競賽結果出爐，桃市府農業局表示，今年參加點數共計58點，依形狀及色澤等外觀，以及水色、香氣、滋味為評審標準，最終由農友陳曉儀榮獲特等榮耀。

農業局長陳冠義表示，蘆峰茶茶區位於蘆竹區坑子里一帶，地處林口台地西南側，因地形能攔截水氣，經常霧氣繚繞，加上利於排水的紅砂土壤，茶樹生長狀態良好，為低海拔地區優良茶葉生產地，市府補助蘆竹區農會辦理轄內茶農蘆峰烏龍茶春冬季優良包種茶評鑑競賽，加強推廣地方特色產業，今年由農友陳曉儀勇奪特等最高榮譽，其餘獎項包含頭等2名、金質6名、4花27名，以及2花16名。

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陳冠義表示，桃園是北部地區的茶葉重鎮，擁有百年發展歷史，是重要的農特產業，市府為發展茶金產業，今年持續編列預算辦理桃園茶產業評鑑、製茶技術競賽、製茶體驗等活動等，另為提升茶菁品質，也挹注經費鼓勵農民進行茶園新植、養護及申請茶園灌溉設施等，期望增加桃園茶產業競爭力，提升茶葉產量及品質。

桃園蘆峰烏龍茶春季優良包種茶評鑑競賽，今年參加點數共計58點。（農業局提供）

桃園蘆峰烏龍茶春季優良包種茶評鑑競賽，評審依形狀及色澤等外觀，以及水色、香氣、滋味評分。（農業局提供）

桃園蘆峰烏龍茶春季優良包種茶評鑑競賽，評審依形狀及色澤等外觀，以及水色、香氣、滋味評分。（農業局提供）

桃園蘆峰烏龍茶春季優良包種茶評鑑競賽，評審依形狀及色澤等外觀，以及水色、香氣、滋味評分。（農業局提供）

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