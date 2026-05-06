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    首頁 > 生活

    高鐵延伸屏東 高雄市區營運時速低於160公里

    2026/05/06 09:13 記者侯承旭／高雄報導
    高鐵延伸屏東在高雄市區的時速不高於160公里。（記者侯承旭攝）

    高鐵延伸屏東在高雄市區的時速不高於160公里。（記者侯承旭攝）

    高鐵延伸屏東計畫將進入二階環評，根據鐵道局的規劃，高鐵列車在高雄市區的營運時速將低於160公里。

    高鐵延伸屏東計畫起點以高鐵左營站月台的南端尾軌作為延伸起點，自高鐵左營站尾軌至大智陸橋東側路段之間，除起點至左營區新莊一路前及高雄車站段為明挖隧道，其餘為潛盾隧道，其中新設之高鐵高雄站與台鐵高雄站共站。

    路線以潛盾隧道行經大智陸橋後改採明挖隧道、引道及高架段方式穿越，續以高架方式跨越台29線及高屏溪，於屏東的台糖六塊厝農場新設高鐵屏東站，與台鐵遷建六塊厝車站共站。計畫路線總長度 約26.2公里，包括地下段17.6公里、引道段0.84公里。

    其中，計畫定線設計標準，係依據高速鐵路「土建設計-第九冊-設計規範」及2018年交通部頒「高速鐵路建設技術標準規範」辦理。

    一般而言，台灣高鐵之標準設計速度為每小時350公里，採用之最小曲線半徑理想值為6250公尺，惟高鐵延伸屏東多行經高雄市建物密集區之路段，考量降低用地及減少拆遷需求，及受限於台鐵現況線形等因素之影響，以致於所佈設之曲線半徑將以「定線設計規範」中時速低於160公里之規範辦理，最小曲線半徑僅需300公尺，並於路段中儘可能謀求提高行車速度。高雄都會區比照板橋至台北段設計標準值時速160公里。

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