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    首頁 > 生活

    屏東縣民公園阿勃勒老樹又死了一棵 居民憂倒塌砸人車

    2026/05/06 09:20 記者葉永騫／屏東報導
    屏東縣民公園復興路大門口3棵阿勃勒老樹，繼3年前枯死一棵後，最近又枯死了一棵。（記者葉永騫攝）

    屏東縣民公園復興路大門口3棵阿勃勒老樹，繼3年前枯死一棵後，最近又枯死了一棵。（記者葉永騫攝）

    屏東縣民公園復興路大門口有3棵阿勃勒老樹，3年前一棵阿勃勒老樹枯死了，沒想到3年後又一棵阿勃勒老樹也枯死了，由於這些老樹的樹幹高達2、3層樓，萬一樹木倒塌，可能危及人車安全，附近居民希望縣府勘查老樹死亡原因，避免病蟲害讓附近的老樹都受到影響。

    從復興路步行到縣民公園，會經過阿勃勒大道，縣府公園大門也有3棵阿勃勒老樹，但2023年發現大門的阿勃勒老樹有一棵已經枯死，樹幹的樹皮開始剝落，樹葉都掉光，數十年的老樹就這樣枯死了，由於其樹幹相當粗，高達2、3層樓高，民眾發現後通報縣政府進行移除作業，以避免傷及民眾或影響台27線的交通。

    最近民眾又發現縣民公園復興路大門口的3棵老阿勃勒樹又死了一棵，樹枝都枯了，外觀好像得病，老樹死亡相當的可惜，也希望縣府盡快應該盡速前往處理，除了要移除枯死的阿勃勒樹勒樹外，也應該請專家前往勘查老阿勃勒樹的死因，是否是病蟲害感染，附近的阿勃勒大道是否要加強照顧或施藥，以避免災害擴大。

    阿勃勒老樹枯死，樹幹開始腐朽。（記者葉永騫攝）

    阿勃勒老樹枯死，樹幹開始腐朽。（記者葉永騫攝）

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