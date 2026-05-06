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    金黃結實隧道迎客！造橋南瓜節5/9登場 首推客風下午茶飄香

    2026/05/06 09:14 記者蔡政珉／苗栗報導
    金黃結實隧道迎客！造橋南瓜節5/9登場 首推客風下午茶飄香。（記者蔡政珉攝）

    金黃結實隧道迎客！造橋南瓜節5/9登場 首推客風下午茶飄香。（記者蔡政珉攝）

    一年一度的苗栗盛事「造橋南瓜節」將於5月9日正式揭幕。目前造橋鄉的南瓜隧道已進入產季，一顆顆大、小南瓜密密麻麻地垂掛在瓜棚下，金黃交錯的盛產景象吸引不少民眾搶先踩點。造橋鄉農會特別呼籲，為了維持長達一個月的展期，請遊客欣賞美景時「動眼不動手」，切勿觸摸或摳抓瓜果，共同維護自然景觀。

    農會除了延續壯觀的南瓜景觀隧道，更別出心裁首度推出「南瓜下午茶」。研發團隊利用南瓜設計出多款中西合璧的創意點心，其中最受矚目的便是客家傳統風味的「南瓜婆菜」，利用米穀粉、麵粉與雞蛋調製成特製麵糊，將新鮮南瓜裹漿後油炸。遊客試吃後紛紛驚豔表示，南瓜婆菜甜度適中且口感比地瓜更豐富，不僅長輩喜愛，更建議鹹酥雞業者也能參考這項創新吃法。

    造橋農會指出，積極開發南瓜多元產品，包含南瓜布蕾、南瓜粢粑（麻糬）、南瓜生吐司、蛋捲及一口酥等，活動當天，遊客不僅能漫步於美不勝收的隧道，還能品嚐在地茶香；農會推薦將香甜的南瓜點心搭配造橋特產的酸柑茶或東方美人茶，透過茶香與瓜香的異想結合，要讓參與南瓜節的遊客口齒留香，感受濃厚的客庄人情味。

    金黃結實隧道迎客！造橋南瓜節5/9登場 首推客風下午茶飄香。（記者蔡政珉攝）

    金黃結實隧道迎客！造橋南瓜節5/9登場 首推客風下午茶飄香。（記者蔡政珉攝）

    金黃結實隧道迎客！造橋南瓜節5/9登場 首推客風下午茶飄香。（記者蔡政珉攝）

    金黃結實隧道迎客！造橋南瓜節5/9登場 首推客風下午茶飄香。（記者蔡政珉攝）

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