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    蘇花大清水明隧道多災多難 即日起至6月底復建工程交管

    2026/05/06 09:08 記者王錦義／花蓮報導
    蘇花路廊台九線159公里處、大清水明隧道上月26日遭巨石擊破防護頂板。（資料照，公路局提供）

    蘇花路廊台九線159公里處、大清水明隧道上月26日遭巨石擊破防護頂板。（資料照，公路局提供）

    0403地震後山區邊坡破碎，花蓮蘇花路廊台9線大清水明隧道近年來飽受落石衝擊，公路局東區養護工程分局為強化隧道結構與用路安全，將進行大清水明隧道復建工程，即日起到6月30日止進行施工交管，每日上午7時至下午6時將實施機動交通管制，採單線雙向管制通行。

    公路局東區養護工程分局指出，本次復建工程範圍位於台9線159K+400處。管制期間為5月6日至6月30日，每天上午7時至下午6時，現場將派員進行單線雙向機動管制。為了減少對民眾假日影響，週六、週日及連續假期將不進行管制，且在不影響施工安全前提下，會視作業狀況機動開放雙向通行，籲請用路人配合現場人員指揮。

    回顧大清水明隧道的修復之路，可謂一波三折。最近一次意外發生在今年4月26日清晨，受強降雨影響，正在復建中的鋼構明隧道再次遭落石砸中，導致頂板受損並一度阻斷雙向交通；而在今年3月5日晚間，蘇花路廊因強對流引發持續性強降雨，大量的土石坍方再次毀損明隧道頂板。

    公路局東區養護工程分局特別提醒，蘇花路廊山區邊坡在經歷地震與多次降雨後仍不穩定，強降雨期間極易發生落石。用路人若非必要請避免進入山區道路，並應隨時收聽路況廣播，運用「幸福公路APP」或「公路局智慧化省道即時資訊服務網」掌握最新路況，以確保行車安全。

    大清水路廊因地質破碎，加上地震與豪雨影響，事故頻傳。整理近五年重要事故如下：

    2023年1月11日：受地震及降雨影響，明隧道上方約30公尺處邊坡節理破碎，發生高達1200立方公尺的巨量坍方，直接壓毀長達25公尺的混凝土及鋼構明隧道。

    2024年4月3日：0403花蓮大地震，落石擊破明隧道頂板。

    2024年5月13日：因頂板修復工程，頂版鋼筋切除時不慎引燃廢輪胎起火，火勢延燒七小時。

    2025年9月21日：近日降雨引發落石，造成明隧道頂板局部損壞，工務段隨即進行緊急修補並清理土石。

    2026年3月5日：強對流大雨，土石坍流造成頂板毀損，施工單位展開銲接補強工程。

    2026年4月26日：降雨導致土石鬆動，落石衝擊鋼構隧道頂板，造成施工中的工程受損，一度預警性封閉路段。

    蘇花路廊台九線159公里處、大清水明隧道上月26日遭巨石擊破防護頂板。（資料照，公路局提供）

    蘇花路廊台九線159公里處、大清水明隧道上月26日遭巨石擊破防護頂板。（資料照，公路局提供）

    蘇花路廊台九線159公里處、大清水明隧道上月26日遭巨石擊破防護頂板。（資料照，公路局提供）

    蘇花路廊台九線159公里處、大清水明隧道上月26日遭巨石擊破防護頂板。（資料照，公路局提供）

    蘇花路廊台九線159公里處、大清水明隧道近年因落石不斷，造成頂板不斷遭到破壞。（記者王錦義攝）

    蘇花路廊台九線159公里處、大清水明隧道近年因落石不斷，造成頂板不斷遭到破壞。（記者王錦義攝）

    蘇花路廊台九線159公里處、大清水明隧道近年因落石不斷，造成頂板不斷遭到破壞。（記者王錦義攝）

    蘇花路廊台九線159公里處、大清水明隧道近年因落石不斷，造成頂板不斷遭到破壞。（記者王錦義攝）

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