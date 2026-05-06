高雄青創「艸弄花藝」轉型 青年局長：運用數位工具升級品牌

青年局長林楷軒（左）前往青創店家「艸弄花藝」訪視，與負責人許琇淳（右）交流創業歷程與品牌經營理念。（青年局提供）

高市青年局補助的青創「艸弄花藝」轉型有成，經由軟、硬體全方位強化，打造兼具溫度與質感的市場差異化競爭力；青年局長林楷軒認為，業者成功運用數位工具升級品牌、值得借鏡。

母親節將至，象徵感恩的花禮需求熱絡，青年局長林楷軒日前走訪在地青創品牌「艸弄花藝」，除了解創業補助資源應用實況，更實地了解花藝產業。

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林楷軒說，適逢節日訪視相關業者發現，母親節花禮需求規模更勝情人節與畢業季，是青創業者兵家必爭的黃金檔期；看過「艸弄花藝」的經營型態後，他認為青創業者在面對快速更迭的消費市場時，除精進職人技藝，更需運用數位工具進行品牌升級。

青年局說明，位於前鎮區育樂路巷內的「艸弄花藝」，店內氛圍溫馨，提供鮮花、永生花、婚禮花束與客製化場地佈置服務；負責人許琇淳觀察到花禮已從單純的「節慶祝賀」轉化為「心意載體」；品牌創立至今已串起無數浪漫良緣，對大眾而言，花藝已是日常生活中營造儀式感的重要媒介。

為了在市場中脫穎而出，「艸弄花藝」積極強化硬體與線上服務，品牌申請2025年一般型青創補助，引進專業級冷藏設備以延長花材保鮮期與維持品質，並建置官方網站整合線上訂購系統，打破地域限制；此外更結合通路提供驚喜配送服務，大幅提升消費便利性，不僅成功建立口碑，也開闢出有別市場的不同經營面向。

青年局表示，今年度一般型青創補助已於昨5月4日進行直播抽籤，核准名單近期將公布於青年局FB（https://reurl.cc/Wby16L）。

母親節將至，青創店家「艸弄花藝」推出康乃馨主題花禮系列，以多元設計呈現節慶心意。（青年局提供）

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