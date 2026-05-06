為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄青創「艸弄花藝」轉型 青年局長：運用數位工具升級品牌

    2026/05/06 08:55 記者王榮祥／高雄報導
    青年局長林楷軒（左）前往青創店家「艸弄花藝」訪視，與負責人許琇淳（右）交流創業歷程與品牌經營理念。（青年局提供）

    青年局長林楷軒（左）前往青創店家「艸弄花藝」訪視，與負責人許琇淳（右）交流創業歷程與品牌經營理念。（青年局提供）

    高市青年局補助的青創「艸弄花藝」轉型有成，經由軟、硬體全方位強化，打造兼具溫度與質感的市場差異化競爭力；青年局長林楷軒認為，業者成功運用數位工具升級品牌、值得借鏡。

    母親節將至，象徵感恩的花禮需求熱絡，青年局長林楷軒日前走訪在地青創品牌「艸弄花藝」，除了解創業補助資源應用實況，更實地了解花藝產業。

    林楷軒說，適逢節日訪視相關業者發現，母親節花禮需求規模更勝情人節與畢業季，是青創業者兵家必爭的黃金檔期；看過「艸弄花藝」的經營型態後，他認為青創業者在面對快速更迭的消費市場時，除精進職人技藝，更需運用數位工具進行品牌升級。

    青年局說明，位於前鎮區育樂路巷內的「艸弄花藝」，店內氛圍溫馨，提供鮮花、永生花、婚禮花束與客製化場地佈置服務；負責人許琇淳觀察到花禮已從單純的「節慶祝賀」轉化為「心意載體」；品牌創立至今已串起無數浪漫良緣，對大眾而言，花藝已是日常生活中營造儀式感的重要媒介。

    為了在市場中脫穎而出，「艸弄花藝」積極強化硬體與線上服務，品牌申請2025年一般型青創補助，引進專業級冷藏設備以延長花材保鮮期與維持品質，並建置官方網站整合線上訂購系統，打破地域限制；此外更結合通路提供驚喜配送服務，大幅提升消費便利性，不僅成功建立口碑，也開闢出有別市場的不同經營面向。

    青年局表示，今年度一般型青創補助已於昨5月4日進行直播抽籤，核准名單近期將公布於青年局FB（https://reurl.cc/Wby16L）。

    母親節將至，青創店家「艸弄花藝」推出康乃馨主題花禮系列，以多元設計呈現節慶心意。（青年局提供）

    母親節將至，青創店家「艸弄花藝」推出康乃馨主題花禮系列，以多元設計呈現節慶心意。（青年局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播