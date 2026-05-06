嘉義竹崎保生大帝遶境穿越公墓 「人、神、地」交會成絕景

竹崎義仁村保生大帝遶境穿越公墓區特別的景象。（賴國華提供）

嘉義縣竹崎鄉義仁村慈保宮保生大帝日前遶境，隊伍沿著山路蜿蜒前行穿越公墓區時別有一番氛圍。攝影人賴國華透過鏡頭精確地捕捉到了台灣民間信仰中「人、神、地」三者之間的微妙關係，也不禁令人聯想到有名的九份媽祖遶境的穿梭墓地經典畫面。

賴國華指出，這種「穿越公墓」的遶境路線，在現代都市化社會中算是少見且特別，展現了地方信仰與聚落地景緊密交織的特色。事實上，傳統遶境具有「巡視領土」與「驅邪除穢」的職能，神明巡經公墓，象徵著對整個聚落（包含先人安息之地）的慰問與守護，確保陰陽兩界平安。

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賴國華表示，遶境穿越公墓區在視覺上有強烈對比，繽紛的陣頭與肅穆的墓地形成強烈對比，這種「熱鬧與靜謐」的交織，正是攝影師最愛捕捉的「竹崎版九份媽祖」氛圍。另外垂直地景在空拍鏡頭下更是一絕，遶境隊伍在山坡上形成的「龍形」曲線，從高處俯瞰極具視覺衝擊力。

賴國華說，義仁村也是吳鳳的故居所在地，因而保生大帝遶境時也會來吳鳳故居致意，別具意義。

竹崎義仁村保生大帝遶境穿越公墓區的強烈視覺感。（賴國華提供）

竹崎義仁村保生大帝遶境穿越公墓區的強烈視覺感。（賴國華提供）

竹崎義仁村保生大帝遶境穿越公墓區的強烈視覺感。（賴國華提供）

竹崎義仁村保生大帝遶境穿越公墓區別有氛圍。（賴國華提供）

竹崎義仁村保生大帝遶境穿越公墓區別有氛圍。（賴國華提供）

竹崎義仁村保生大帝遶境穿越公墓區垂直的震撼感。（賴國華提供）

竹崎義仁村保生大帝遶境到吳鳳故居致意。（賴國華提供）

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