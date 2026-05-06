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    首頁 > 生活

    古道、護蟹、淨灘三大活動 生態慢旅深度體驗綠島魅力

    2026/05/06 08:52 記者黃明堂／台東報導
    東管處策劃「綠島生態慢旅系列活動」，邀遊客深度體驗。（東管處提供）

    東管處策劃「綠島生態慢旅系列活動」，邀遊客深度體驗。（東管處提供）

    交通部觀光署東部海岸風景區管理處策劃的「綠島生態慢旅系列活動」即日起到十月底進行，精選了三種分屬不同生態領域的深度體驗，包括過山古道尋寶趣、「蟹蟹你的愛」護蟹行動與環境淨灘，邀請旅人在體驗森林療癒與原生植被導覽的同時，親手為這片土地種下永續的種子。

    東管處說，過山古道保留了島上最原始的林相。今年活動特別強調「森林療癒」，引導旅人在靜謐中開啟五感，嗅聞泥土芬多精與原生植物散發的天然香氣。專業解說員將帶領您認識適應海島氣候的獨特植被，在微觀自然中找回內心的平靜。導覽服務全票150元，所得費用將回饋於古道環境維護。導覽時段為平日8:30 及15:30兩場次，兩人即可成團。

    綠島地區每年5月至10月是奧氏後相手蟹的繁殖季節，也是綠島旅遊旺季，這些陸蟹平時棲息於陸地海岸林中，但在繁殖期間母蟹需趕往海邊完成產卵的使命。東管處呼籲來訪綠島遊客及在地民眾於島上行車減速慢行，讓路給螃蟹媽媽，以避免路殺事件發生，並安排每月1場次的「蟹蟹您的愛~護蟹俠客行」活動，邀請大家一同來當護蟹俠客，用您的手掌心護送陸蟹媽媽安全過馬路，將您的愛心留在綠島。場次依序為6月12日、7月13日、8月12日、9月10日共4場。

    環境淨灘行動鼓勵旅人在慢行綠島的過程中，前往指定海岸動手清垃圾，還給大海與生物一片純淨的沙灘，親身實踐「無痕旅遊」的環保價值。即日起至10月底，可至東管處綠島遊客中心索取淨灘用品。

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