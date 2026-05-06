何孟樺酸「鼠類偵防師」是噱頭 批油脂截流器補助「看得到吃不到」

何孟樺批油脂截流器補助只針對列管的攤商，多數攤商「看得到吃不到」。（台北市政府提供）

台北市政府因應鼠患議題延燒，宣布推動「鼠類偵防師」、攤販油脂截留器補助計畫，台北市議員何孟樺說，模仿成效不彰的「治安風水師」提出「鼠類偵防師」作為噱頭，而截流器補助更是讓攤商看得到吃不到。

何孟樺指出，管理鼠患最關鍵的工作就是杜絕食物源，而管理市場、全市飲食業者的產發局所提出的方針，基本上就是加強稽查，唯一的輔導措施，則是對列管的攤商補助油脂截流器。但列管的攤商只佔台北市傳統市場的一部分．市府提出輔導措施，卻讓許多人看得到吃不到。因為大多數不在列管攤集場的攤商，諸如737商圈、東湖五分市場，甚至是距離市府不過一公里的虎林街市場的攤商，根本都沒有辦法取得這項補助。

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何孟樺進一步表示，補助油脂截流器根本不是新措施，油脂截流器在「臺北市攤販集中場硬體設施補助計畫」中早已經是補助項目，補助比例也早就是80%。可以說，除了強化公有市場防鼠與加強稽查外，產發局根本沒有其他進一步的作為。

此外，面對公園裡餵食遊蕩貓犬、野鴿、鵝、鴨等造成的剩食問題，管轄公園處的工務局局長黃一平只說會「加強勸導」，完全沒提是否增加查緝人力？裝設攝影機以進行開罰？如果沒有人力，又怎麼加強勸導？如果勸導有效，又為何法規訂定兩年來，餵食行為仍無法根絕呢？

何孟樺說，黃一平說，未來公園內的垃圾桶8分滿就會清理，但掌管路邊垃圾桶的環保局，卻沒有提出任何路邊垃圾桶的改善作為。同樣一個垃圾桶，只因為位置不同而有不同的管理方式，連統一標準都做不到，「跨局處會議到底效益在哪裡呢？」

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