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    首頁 > 生活

    新北新莊管線工程5/13至5/14停水23小時 6200戶受影響

    2026/05/06 08:43 記者翁聿煌／新北報導
    新北市新莊區13、14日停水，水利局將設6處臨時供水站。（新北市水利局提供）

    新北市新莊區13、14日停水，水利局將設6處臨時供水站。（新北市水利局提供）

    台灣自來水公司第十二區管理處為辦理「新莊區環河路800mm管線工程」及「新莊塭仔圳重劃2區30M-4-2道路600mm管線工程」計畫性停水案，新莊部分地區將於13日9點起至14日8點止，停水計23小時，停水戶數總計6200戶（含直接戶1568戶），新北市水利局將督促台水公司儘速完工復水，減少停水時間，並設置6處臨時供水站及水車隨時待命。

    水利局表示，因停水時間超過12小時，請民眾儲水備用，建議於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；此外，停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災，停水期間如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水。

    停水時間：5月13日9點起至14日8點，影響範圍：新莊區：豐年街、泰豐街、武前街、碧江街、利濟街、大觀街、登龍街、思明街（含巷弄）；景德路1號至203號、瓊林路 1號至48號（單、雙號含巷弄）；新莊路1號至650號（單號含巷弄）、新莊路2號至540號（雙號含巷弄）；新泰路1號至53號（單號）、新泰路2號至82號（雙號）；中正路113號至147號（單號含巷弄）。

    水利局設6處臨時供水站位置：1. 新莊區豐年街59號2. 新莊區利濟街與新莊路口（慈祐宮）3. 新莊區新莊路523號（全安宮）4. 新莊區中正路377巷16號（博登藥局）5. 新莊區碧江街與武前街路口6. 新莊區泰豐街1巷口，如有任何供水問題或因重大事故緊急送水請洽:免付費專線1910，新莊服務所：（02） 2996-6681，停水消息請上網查詢 www.water.gov.tw。

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