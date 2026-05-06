彰化「安鼠之亂」！婦人住家門口垃圾堆成山 鼠輩流竄嚇壞居民

彰化縣議員賴清美到婦人住家勘查發現垃圾堆積如山。（圖由賴清美提供）

彰化也有「安鼠之亂」！彰化縣和美鎮一名婦人長期在門口堆積大量垃圾與資源回收物，街坊抱怨嚴重影響衛生，最近實在堆積得太嚴重，縣議員賴清美今天（6日）前往勘查時還看到好幾隻大老鼠四處流竄，當場嚇得心驚膽跳。賴清美指出此處環保局已多次開罰，婦人仍未改善，街坊住家都有鼠輩橫行，抱怨連連，她不排除向衛生局反映是否將屋主強制就醫或協助清理乾淨。

賴清美指出，該名婦人離婚育有一子，幾年前車禍後就住在這邊，房子是家人的；婦人是她的關懷戶，以前她就曾幫忙代繳過罰單，每次跟她說回收物整理好就要趕快拿去賣，不能堆積如山，影響當地住家環境衛生，鄰居也非常不滿；每次都好言相勸，婦人也都說會清理，但最終就是愈堆愈多，整個住家前都是垃圾與資源回收物，由於環境太過髒亂，竟然被她發現有好幾隻大老鼠流竄，實在嚇死人，不只台北市有「安鼠之亂」，彰化也不遑多讓，萬一因此爆發鼠疫後果不堪設想。

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賴清美說，該名婦人堆積垃圾與回收物至少有5年之久，她懷疑婦人有囤物癖，當地居民已經忍無可忍，要徹底解決，研議要向衛生局、環保局反映，將婦人強制就醫或協助清理。

婦人住家門前堆滿垃圾與回收物，幾無空間可以行走。（圖由賴清美提供）

婦人住家門前堆滿垃圾與回收物，裏頭還有老鼠流竄。（圖由賴清美提供）

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