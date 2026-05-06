北市消毒班86人當「鼠類偵防師」 議員轟政治行銷、增基層壓力

台北市議員簡舒培說，當全市110萬戶面對鼠患，市府端出來的是沒有擴編的消毒班86人、沒有系統、沒有數據的方案，這不是防治，而是政治行銷。（取自簡舒培臉書）

台北市政府因應鼠患議題延燒，宣布要推動「鼠類偵防師」，只要民眾住家有需求提出申請，就會指派到家戶協助民眾；台北市議員簡舒培說，當全市110萬戶市民面對鼠患，市府端出來的是沒有擴編的消毒班86人、沒有系統、沒有數據的方案，這不是防治，而是政治行銷。議員林延鳳說，原以為是新興行業，結果是北市府自創，「到底是誰造成基層公務員壓力呢？」

簡舒培指出，所謂的「鼠類偵防師」，根據她向環保局清潔隊了解，就是由全市消毒班86人負責，沒有新增人力、沒有擴編制度，只是把原本業務再加碼。這不是解決問題，不是政策創新，而是換名字、增加現有人員負擔。

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簡舒培說，台北市家戶數已超過110萬戶。如果照台北市長蔣萬安的說法「市民申請就到府服務」，等於1名消毒班人員要對應超過1萬戶，除了原本消毒各類病媒防治，還要再增加「鼠類防治訓練」工作，這樣的量能配置根本不具可行性，從一開始就做不到的政策，就只是政治宣示而已。

簡舒培認為，鼠患是系統性問題。老鼠繁殖快速，一戶出現，往往代表整個區域已形成鼠群鏈，沿著下水道、工地、市場與防火巷擴散。真正有效的作法應該是熱區分析、源頭清除、系統性投藥與跨局處整合，而不是把治理簡化成到府抓鼠。

簡舒培說，蔣萬安大張旗鼓地率相關局室首長召開鼠害記者會，整體看下來，仍是典型的口號治理。市民想知道的是：哪裡是熱區？哪幾區最嚴重？是否安全？接下來怎麼做？但記者會沒有回答。相反地，市府拋出一個未準備好的政策轉移焦點，結果不是解決問題，而是再製造問題。

林延鳳也指出，還以為「鼠類偵防師」是新興行業，結果是北市府自創的，環保局要各分隊消毒班的人力受訓當「鼠類偵防師」，入家戶提供服務，是要叫他們早上去消毒，下午去家戶提供防鼠服務，「到底是誰造成基層公務員壓力呢？」

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