台南小黃公車5月免費 揪團輕旅行預約享「專車級」幸福接送

南市42條小黃公車5月全面免費。（南市交通局提供）

響應「世界公共運輸日」，台南市推出暖心交通福利，5月1日至31日，全市42條小黃公車路線免費搭乘，不限身分、不需刷卡，民眾可以揪團解鎖偏鄉輕旅行，來場公車探索之旅。

小黃公車結合計程車彈性與公車路線規劃，平時依既定時刻表行駛，也提供預約制服務。只要2人以上於搭車前1天下午5點前預約，即可在站牌或周邊1公里內定點接送，營運時間從早上6點至晚上10點，無論學生通勤、長輩就醫或夜間返家，都能安心搭乘。

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兩條人氣輕旅行路線。其一為關廟、龍崎藝術宗教之旅，從台南火車站搭乘紅幹線至關廟轉運站，再轉乘紅11小黃公車至代天府（新光里）站，造訪新光彩繪村；下午再搭紅11小黃公車造訪牛埔農塘站、泥岩教學園區與龍崎文衡殿。彩繪村為全台最早發展的彩繪聚落之一，而文衡殿則以鋼鐵人、變形金剛等比例機器人守護神像聞名，成為熱門打卡景點。

另1條則是左鎮「月世界大峽谷」地景探索，一早搭綠幹線至左鎮果菜市場，轉乘綠28小黃公車前往大峽谷，欣賞泥岩地形經雨水沖蝕形成的壯麗景觀。民眾預約時只要告知目的地，可在站牌1公里內接送服務，更加便利。

此外，針對輪椅族需求，交通局表示，若有無障礙搭乘需求，可提前3天預約，業者將安排通用計程車，讓行動不便者也能安心出行。

交通局指出，響應「世界公共運輸日」幸福巴士乘車優惠活動，免費搭乘小黃公車所有路線，相關經費由交通部公路局補助。預約方式相當便利，可透過「大台南公車APP」線上預約，或撥打車隊電話（台一大車隊06-3319555、中華衛星大車隊06-2912222）。

台南小黃公車「紅11」路線圖。（南市交通局提供）

台南小黃公車「綠28」路線圖。（南市交通局提供）

台南5月小黃公車全月免費，輕旅行也行。（南市交通局提供）

關廟轉運站融合當地物產鳳梨造型設計。（記者洪瑞琴攝）

搭乘小黃公車探索新光彩繪村秘境。（記者洪瑞琴攝）

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