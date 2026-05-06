90％的人都搞錯！民俗專家揭媽祖進香、遶境差別

3月瘋媽祖，大甲媽祖起駕前往新港遶境進香。（記者蔡淑媛攝）

三月瘋媽祖！形容農曆3月媽祖生日（農曆3月23日）前後，全台各地媽祖廟舉辦盛大「進香」、「遶境」、「會香」活動，信徒熱烈參與，民俗專家楊登嵙指出，這3者看起來都像是神明出巡，但在宗教意義上並不一樣，一般信眾往往搞不清楚，混為一談。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，1、「進香」（或稱謁祖、刈火）的重點在於前往香火來源地「割引香火」，或到歷史悠久的老廟參香、會香，帶有回到源頭、交流香火與增添神力的意義。通常是「由分靈廟前往祖廟」，例如，某地媽祖廟是從北港朝天宮分靈出來的，就會回北港「進香」。

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進香目的是「增添或更新香火靈力」，像分靈出去的神明「回娘家」探望長輩、補充神力、靈力，儀式上常有「刈火」，從祖廟香爐取香灰放入自己廟的香擔中。一般距離較遠，常跨縣市甚至跨國，例如媽祖回中國福建的祖廟。

2、「遶境」（或稱巡境、遊境）則是神明巡視、照看自己管轄的範圍，較接近地方性的巡行與守護，在自己的「轄區範圍」內巡視，例如，庄頭廟的神明在自家村庄周圍繞一圈，目的是「巡視、清淨地方、保平安」，像神明檢查轄區環境，驅除不潔、掃除邪穢、保佑風調雨順、家宅安寧。一般距離較短，通常在同一個鄉鎮、村落或城市行政區內。

3、「會香」為近年常用名詞，意旨平等的兩座廟互相拜訪交流，不強調上下從屬關係，可視為「進香」觀念的演變。換成比較白話的理解，「進香」比較像是去「充電」，「遶境」則比較像是去「巡邏」。

楊登嵙說，大甲媽祖遶境，雖然叫「遶境」，但實際路線從大甲鎮瀾宮走到嘉義新港奉天宮，距離很遠，性質上更接近「進香」，過去是去新港「進香」，現今儀式調整後，仍常被視為結合兩者的活動。這屬於約定俗成的稱呼，一般民眾仍習慣稱「大甲媽遶境」。

因此白沙屯與大甲兩大媽祖活動的根本不同，白沙屯媽祖前往北港朝天宮，屬於「進香」活動；大甲媽祖則是「往新港遶境進香」，在「進香」之外，也包含回到境內「遶境」的性質，因此兩場活動從隊伍配置、路線安排到參與者感受，都會不太一樣。

3月瘋媽祖，大甲媽祖往新港遶境進香。（楊登嵙提供）

3月瘋媽祖，白沙屯媽祖前往北港朝天宮進香。（記者蔡淑媛攝）

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