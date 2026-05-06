中捷綠線延伸大坑、彰化案 捷工局去函交通部盼加快審查進度

台中捷運綠線延伸大坑、彰化路線圖。（市府提供，尚未完全定案）

台中捷運目前除了藍線預計8月土木工程開工，進度較快是中捷綠線的延伸，不過，雖然台中捷運工程局已將延伸至大坑線的綜合規劃送至交通部，但交通部日前回函表示，要等到內政部將擴大彰東都市計畫案核定後再行提報審議綜規，如此勢將影響延伸線的進度，捷工局已去函交通部希望能兩案同時審查，加快延伸線的審查進度。

中捷綠線規劃自捷運綠線兩端分別向大坑、彰化延伸，「大坑延伸段」規劃由捷運綠線舊社站（103）延伸至大坑經補庫地區，路線長2.466公里並增設松竹軍功路口、大坑經補庫2座高架車站；「彰化延伸段」由捷運綠線高鐵台中站（119）往烏日高鐵特定區及彰化市延伸，端點將與彰化鐵路高架化新設的金馬站銜接，往南到彰化共6站高架車站，在台中市部分有成功嶺大門口西側、中山榮泉路口，到彰化則是有4站，分別為彰興金馬路口、中山金馬路口、中山台化街口、台鐵金馬路線長7.575公里。

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捷工局在2月26日將綜合規劃送到交通部審議，而交通部4月8日則函請台中市政府，等內政部審議完擴大彰東都市計畫案核定後再行提報審議 。

捷工局原本希望交通部審議綜規與內政部審議擴大彰東都市計畫案可同步進行，待兩案完成審議，一起送到行政院，若等到擴大彰東都市計畫案通過後，交通部再審議綜規案，可能又要慢個幾年，已發函請交通部先審議。

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