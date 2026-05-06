網路販售水晶手鍊宣稱療效 被裁罰60萬元

南投縣衛生局查獲宣稱具有療效的水晶手鍊，裁罰60萬元。（衛生局提供）

網路平台常出現誇大療效商品，母親節即將到來，民眾選購母親節禮物更要特別注意！南投縣衛生局近期即在網路查獲一款宣稱具有緩解心臟病、預防高血壓、止痛消炎等療效的水晶手鍊，依違反「藥事法」及「醫療器材管理法」等規定裁罰60萬元。

南投縣衛生局指出，每逢母親節、父節親等節慶，坊間能量手環、磁石貼片、按摩椅、舒眠枕、足貼等商品熱銷，但有些業者卻常宣稱商品可改善疾病、調整體質、增強生殖系統功能、甚至具醫療效果等話術誤導消費者。事實上，這些商品均屬一般商品，依法不得宣稱療效。

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近期縣府衛生局接獲民眾檢舉，查獲網路販售的一款水晶手鍊，宣稱具有緩解心臟病、預防高血壓、止痛消炎及治療婦科疾病等療效，已依違反「藥事法」及「醫療器材管理法」等規定對業者裁罰60萬元，最高還可處2500萬元罰鍰，並沒入銷毀違規商品。

衛生局強調，民眾選購相關商品，若發現有誇大療效情形時應先冷靜檢視產品來源與標示，並查證專業資訊，不盲信推薦，因為真正的醫療效果須經科學驗證與主管機關核准，任何宣稱「神奇療效」的商品多半經不起檢驗。民眾若有健康問題，也應尋求醫師診療，避免誤信廣告而延誤治療，若有疑問可打衛生局049-2230518電話諮詢。

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