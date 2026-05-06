熱帶低壓路徑曝！今西半部白天水氣減少 週五又有鋒面

中央氣象署表示，今天氣溫回升，白天起水氣減少，西半部逐漸轉為多雲到晴。（資料照）

中央氣象署表示，今天（6日）環境轉偏東風，氣溫回升，清晨至上午西半部地區仍有局部短暫陣雨，但白天起水氣減少，西半部逐漸轉為多雲到晴，僅迎風面東半部及恆春半島雲量偏多，偶有短暫陣雨，中午過後各山區亦有局部短暫陣雨。

氣象署今天凌晨3時40分發布大雨特報，華南雲雨區東移，今天基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣、澎湖縣有局部大雨發生的機率。

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氣溫方面，今天北部及東半部高溫為26至28度，中南部可回升到30至32度，局部近山區平地或河谷溫度會再更高一些，體感溫暖偏熱，而各地低溫普遍為19至22度，早晚稍涼。

離島天氣方面，澎湖多雲短暫陣雨，22至27度；金門晴時多雲，18至26度；馬祖晴時多雲，17至22度。

氣象署表示，位於關島東南方海面的熱帶性低氣壓TD05，目前向西移動，未來有發展為輕度颱風的趨勢，由於距離遙遠，對台灣並無直接影響。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級。

氣象署預報，明天（7日）東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

週五（8日）鋒面通過及東北季風稍增強，氣溫稍下降；中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

週六（9日）、下週日（10日）東北季風影響，北部、東北部及東部天氣稍涼；週六華南雲雨區東移，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，下週日北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

下週一（11日）起東北季風減弱，氣溫稍回升；下週一、週二（12日）東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 - 29 22 - 31 23 - 32 23 - 28

中央氣象署表示，位於關島東南方海面的熱帶性低氣壓TD05，由於距離遙遠，對台灣並無直接影響。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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