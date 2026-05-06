05/06 各報重點新聞一覽

國民黨主席鄭麗文指稱，國民黨參選縣市長的多位立委都支持黨版軍購案，柯志恩昨反駁，要國民黨團首席副書記長許宇甄「不要把我們賣了！」（記者陳逸寬攝）

自由時報

駁鄭麗文「縣市長選將 都支持黨版」說 軍購案 柯志恩喊話黨團：別把我們賣了

國民黨主席鄭麗文前天受訪指稱，國民黨參選縣市長的多位立委都發言支持黨版「三八〇〇億元+N」，軍購案與年底的選舉沒有直接的關係；國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩昨反駁鄭的訊息與其認知有誤差，更在黨團大會開始前，質問國民黨團首席副書記長許宇甄「現在協商到底是怎樣？」、「不要把我們賣了！」

請繼續往下閱讀...

詳見駁鄭麗文「縣市長選將 都支持黨版」說 軍購案 柯志恩喊話黨團：別把我們賣了。

無人機作戰攻略 烏克蘭傳授台灣 紐時披露 台烏深化交流 防禦中國威脅

紐約時報五日披露，在缺乏官方外交關係與顧忌中國反應的情況下，台灣與烏克蘭的基層民眾及國防產業，正透過非官方網絡深化交流。台灣不僅成為烏克蘭取得關鍵無人機零組件的途徑之一，台灣軍方與產業界也積極向烏克蘭取經，學習經過實戰檢驗的無人機與不對稱作戰技術，藉此強化自身防禦能力，以應對來自中國的威脅。

詳見無人機作戰攻略 烏克蘭傳授台灣 紐時披露 台烏深化交流 防禦中國威脅。

女客控板橋店 煙霧偵測器藏針孔 愛爾麗疑爆偷拍 警查扣器材拘提1人

愛爾麗連鎖醫美新北板橋店日前遭女客戶指控，店內裝有煙霧偵測器偽裝的針孔鏡頭，警方前日起稽查相關分店，其中，新北市警方發現有分店亦裝有針孔痕跡，但已遭拆除，僅查扣監視器主機及相關線材，新北地檢署昨也指揮警方拘提一名謝姓男子到案說明，訊後請回，全案將朝妨害秘密及妨害性隱私等罪偵辦。

詳見女客控板橋店 煙霧偵測器藏針孔 愛爾麗疑爆偷拍 警查扣器材拘提1人。

聯合報

逼近戰爭…美軍荷莫茲海峽護航船舶 與伊朗交火

美國四日啟動「自由計畫」派軍艦協助受困船舶撤離荷莫茲海峽，與伊朗交火。美方宣稱攔截所有來襲飛彈與無人機，擊沉七艘伊朗快艇，成功引導兩艘美國商船通過海峽，伊朗則擊中南韓一艘貨輪，並連續兩天以飛彈和無人機攻擊鄰國阿聯。

詳見逼近戰爭…美軍荷莫茲海峽護航船舶 與伊朗交火。

北高防鼠…蔣萬安：不管鼠多鼠少 全面滅鼠

北市「老鼠之亂」成選舉攻防話題，市長蔣萬安昨親上火線，除宣布將設「鼠類偵防師」，發動全市大清消，建案須提報「鼠患防治報告」，並宣示「不管老鼠多、還是老鼠少，我們就是全面來滅鼠！」

詳見北高防鼠…蔣萬安：不管鼠多鼠少 全面滅鼠。

中國時報

賴清德：世人看見台灣走向世界意志

歷經近16小時飛行，賴清德總統5日上午再度搭乘史王專機返台。他在機場形容負責接送他的史瓦帝尼副總理札杜莉，是航空版「溫馨接送情」最佳女主角，兩度於台、史之間「折返跑」。他強調中華民國台灣以行動證明，真正國力的展現不在於讓別人屈服，而是為所有人帶來幸福，台灣是世界的，台灣人有權利走向世界，不會因為打壓而退縮。

詳見賴清德：世人看見台灣走向世界意志。

長沙煙火廠爆炸26死 習令追責

大陸湖南省長沙瀏陽市「華盛煙花製造燃放有限公司」工廠4日發生爆炸意外，目前已知造成26人死亡、61人受傷。大陸國家主席習近平要求，抓緊搜尋失聯人員，全力救治傷員，盡快查明事故原因，嚴肅追責。陸委會就此向陸方表達慰問之意，並表示目前並無國人在當地有傷亡情形。

詳見長沙煙火廠爆炸26死 習令追責。

紐約時報披露，台灣與烏克蘭的基層民眾及國防產業，正透過非官方網絡深化交流。圖為烏克蘭士兵訓練無人機。（路透）

愛爾麗連鎖醫美新北板橋店日前遭女客戶指控，店內裝有煙霧偵測器偽裝的針孔鏡頭；台北市警局與相關單位稽查愛爾麗分店。（北市法務局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法