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    天氣好轉中部以北「劇烈回溫」 專家：哈格比颱風估明生成

    2026/05/06 06:45 即時新聞／綜合報導
    颱風論壇指出，經過兩天的濕涼天氣後，這波東北季風即將減弱，今天中部以北將全面大幅度回溫，今起3天中部以北將從20度出頭，一口氣跳回27至30度的水準，落差將近10度，會有瞬間入夏的錯覺。（圖擷自臉書）

    颱風論壇指出，經過兩天的濕涼天氣後，這波東北季風即將減弱，今天中部以北將全面大幅度回溫，今起3天中部以北將從20度出頭，一口氣跳回27至30度的水準，落差將近10度，會有瞬間入夏的錯覺。（圖擷自臉書）

    氣象專家指出，在連下兩天雨後，今日東北季風將減弱，各地天氣好轉為晴時多雲，預估今起3天中部以北將「劇烈回溫」，高溫將從20度出頭，跳回27至30度，近10度溫差會有瞬間入夏的錯覺。不過週五、六又會有「梅雨季」第2波鋒面影響。專家也指出，熱帶低壓在關島東南方海面，預計明日將發展為第5號颱風「哈格比」，但對台無威脅。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，經過兩天的濕涼天氣後，這波東北季風即將減弱，雲雨帶也將離去，今天中部以北將全面大幅度回溫，今起3天中部以北將從20度出頭，一口氣跳回27至30度的水準，落差將近10度，會有瞬間入夏的錯覺，提醒大家注意溫差劇烈變化。至於南台灣落差感較小。

    颱風論壇提到，未來三天西半部也會是穩定好天氣，東半部則有短暫雨。下次再有變天，預計落在週五。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨各地低溫約在18至20度，今上午起鋒面雲系遠離，各地好轉為晴時多雲、午後山區及東半部偶有短暫降雨的機率；各地氣溫升，白天微熱，早晚涼。明日晴朗穩定，氣溫續升、各地白天偏熱、午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。今日各地區氣溫如下：北部18至29度、中部19至32度、南部20至33度、東部18至31度。

    吳德榮表示，週五、六「梅雨季」第2波鋒面影響，中部以北、南部山區轉有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫降。下週日白天起至週二鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉、氣溫升，近山區午後及東半部偶有短暫降雨的機率。

    吳德榮說明，下週三至週五鋒面在北部海面徘徊，台灣在暖氣團內，白天熱，午後偶有對流發展的機率。由於各國模式末期模擬並不一致，且將持續調整，應繼續觀察。

    吳德榮提到，根據最新氣象預測顯示，熱帶低壓在關島東南方海面，預計明日將發展為第5號颱風「哈格比」，偏西移動，下週日、一行至菲律賓東方海面，再減弱為熱帶低壓，對台無威脅。

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