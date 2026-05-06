長輩吃到人生第1塊牛排在這裡...... 台中徵集「美軍俱樂部」老照片

台中美軍招待所（圖）有60多年歷史，今年9月將轉型啟用「美村綜合服務園區」。（資料照）

台中市長盧秀燕主持市政會議宣布，「美村綜合服務園區」預計於今年9月啟用，園區前身為美軍駐台時期的美軍俱樂部，據統計，1962年開幕後，曾有包括清泉崗基地（CCK）等上千名美軍進出聯誼，盧秀燕說，「有很多長輩們，人生吃第1塊牛排就在這裡」。

為保存珍貴歷史記憶並迎接園區開幕，盧秀燕宣布，即日起發起「老照片徵集活動」，歡迎持有「美軍俱樂部」或「聯勤招待所」時期人物、建築或活動照片踴躍投稿，市府將評選出前50名入圍作品，入選者可獲得1千元超商禮券，獲選照片將在美村綜合服務園區展出。

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盧秀燕說，美村綜合服務園區位於西區，9月就要改建啟用，園區前身為美軍俱樂部，後轉為國防部聯勤招待所，承載許多市民共同記憶，有很多長輩們，在這裡吃到人生吃第1塊牛排。

美軍俱樂部見證1960-70年代美軍在台中生活，當時美軍顧問團及空軍單位進駐清泉崗基地長達16年，每週都有軍官及士兵在「美村路」一帶消費聯誼，而美國太空總署（NASA）太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）在台灣出生，林琪兒在4月還曾到訪，捐贈從太空拍下的台灣照片。

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