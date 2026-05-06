為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄YouBike去年破2千萬人次 交通局長：今年底將有1550站點

    2026/05/06 00:42 記者王榮祥／高雄報導
    高雄YouBike2.0今年底將擴增達1550站點。（記者王榮祥攝）

    高雄YouBike2.0今年底將擴增達1550站點。（記者王榮祥攝）

    高雄YouBike2.0去年破兩千萬人次使用！交通局長張淑娟在議會答詢指出，今年站點累積建置將達1550處，提供更密集、便利的公共自行車服務。

    交通局說明，高雄YouBike2.0去年新啟用81處租賃站，全市至去年底累積1473站，共提供1萬3千餘輛公共自行車，含1906部電動輔助自行車。

    YouBike2.0於2023年使用人次破1549萬，2025更上一層、達2073萬人次，比前一年成長約22%。

    YouBike官網顯示，高雄現有站點已達1491處、全台第四多（台北1758站最多），站點分布於38個行政區的31區，最遠到甲仙；目前單次租車（非會員） 前4小時內每30分鐘10元，持TPASS通勤月票、一卡通數位學生證、高雄兒童卡等高雄大專院校以下學生享前30分鐘免費。

    多位議員在交通部門質詢時，對於YouBike效益頗多肯定，建議城區應持續擴點、山區也希望增設、甚至應考慮恢復前30分鐘免費；有議員對今年啟動的公共自行車傷害險投保新制感到疑慮，擔心部分長輩不熟悉規定而放棄騎單車，呼籲加強宣導。

    張淑娟指出，為提供更密集、便利服務系統，除不斷檢視各站點效益，機動調整單車配置，累計站點建置到今年底會達1550處，讓公共自行車持續深入每個社區。

    高雄YouBike2.0去年破兩千萬人次使用。（交通局提供）

    高雄YouBike2.0去年破兩千萬人次使用。（交通局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播