高雄YouBike去年破2千萬人次 交通局長：今年底將有1550站點

高雄YouBike2.0今年底將擴增達1550站點。（記者王榮祥攝）

高雄YouBike2.0去年破兩千萬人次使用！交通局長張淑娟在議會答詢指出，今年站點累積建置將達1550處，提供更密集、便利的公共自行車服務。

交通局說明，高雄YouBike2.0去年新啟用81處租賃站，全市至去年底累積1473站，共提供1萬3千餘輛公共自行車，含1906部電動輔助自行車。

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YouBike2.0於2023年使用人次破1549萬，2025更上一層、達2073萬人次，比前一年成長約22%。

YouBike官網顯示，高雄現有站點已達1491處、全台第四多（台北1758站最多），站點分布於38個行政區的31區，最遠到甲仙；目前單次租車（非會員） 前4小時內每30分鐘10元，持TPASS通勤月票、一卡通數位學生證、高雄兒童卡等高雄大專院校以下學生享前30分鐘免費。

多位議員在交通部門質詢時，對於YouBike效益頗多肯定，建議城區應持續擴點、山區也希望增設、甚至應考慮恢復前30分鐘免費；有議員對今年啟動的公共自行車傷害險投保新制感到疑慮，擔心部分長輩不熟悉規定而放棄騎單車，呼籲加強宣導。

張淑娟指出，為提供更密集、便利服務系統，除不斷檢視各站點效益，機動調整單車配置，累計站點建置到今年底會達1550處，讓公共自行車持續深入每個社區。

高雄YouBike2.0去年破兩千萬人次使用。（交通局提供）

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