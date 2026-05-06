北市公車3年51％路線異動 洪婉臻：脫班、減班、柴油老車汰換慢2030難達標

台北市自2018年起將柴油公車逐步汰換為電動公車，目標2030年市區公車全面電動化。（資料照，台北市公運處提供）

近年公車脫班頻傳，民眾抱怨連連，台北市議員洪婉臻昨（5）天在交通部門質詢指出，統計2023年至2026年間，台北市288條公車路線，51%有異動；其中80條、近3成調降服務水準減班，民眾候車時間拉長，坐上車後，可能還會聞到老舊柴油公車的異味，截至今年2月統計，全市柴油公車佔比仍高達近68%，汰換速度慢，電動公車僅佔32%，2030年市區公車全面電動化恐難達標。

公共運輸處長李昆振回應，2024年因駕駛人力缺乏，確實脫班情況嚴重，透過與公車業者協調，將實際能開出的班次與正確資訊，清楚顯示在公車APP上，以利民眾確實掌握車輛動態，去年已有所改善。汰換部分，今年、明年目標各汰換近600輛公車，如果車廠打造速度可以同步達成，這兩年可以汰換1000部以上，並朝全面電動化努力。

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洪婉臻表示，陸續接獲民眾反映公車不準時或未到站，候車時間越來越長，嚴重者甚至站了1小時，要搭的車還是沒來。近3年統計，以公車脫班每件裁罰9000元來看，累計罰款超過1200萬元，包括2023年的238.5萬元、2024年的737.1萬元、2025年的310.5萬元，然脫班問題仍未解，經查發現，2023年至2026年間，公車路線異動多達147條，佔總數的51%，其中有80條路線、佔整體近3成，調降離峰服務水準變相減班，因應駕駛人力短缺的現況。

她也指出，台北市聯營公車有3401輛，截至今年2月統計，仍有1150輛車齡超過12年的老舊柴油車穿梭市區，而且柴油公車比例高達67.7％、2303輛，有乘客說車內聞到油味「以為在搭飛機」，加上汰換速度又慢，電動公車僅佔32.3％、1098輛，質疑能否在2030年如期完成市區公車全面電動化的目標，建議先從進入市中心的主要幹線應優先汰換。

台北市議員洪婉臻在交通部門質詢。（洪婉臻提供）

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