抽「i-dle」舒華行李箱！桃園珍珠海岸7大主題遊程 279元套票開賣

坐上大王蓮體驗「輕功水上漂」。（記者李容萍攝）

後湖溪生態園區用雙手划槳。（記者李容萍攝）

騎電輔車馳騁海岸線。（記者李容萍攝）

夏天腳步近了，桃園市政府觀光旅遊局推出「7大珍珠海岸遊程」與「279元超值好禮套票」，行程橫跨山、河、海，玩法更加豐富多元，5月6日下午2時起開放報名及購買，還有桃園觀光大使、南韓女團「i-dle」成員葉舒華的全新周邊「舒華樂桃桃」行李箱，只要報名參加主題遊程就有機會抽中，詳情可至桃園市觀光導覽網查詢。

觀旅局長陳靜芳表示，今年桃園珍珠海岸遊程除了原本的牽罟、石滬及藻礁導覽，新推出「山海大三元」挑戰，可到後湖溪划獨木舟，或是騎電輔車馳騁海岸線，用雙手划槳、雙腳踩踏，留下專屬的精彩故事，也可登上「五酒桶山」眺望大海與飛機起降，坐上大王蓮體驗「輕功水上漂」。想要深度暢遊珍珠海岸，可購買遊程就有專業導覽帶路玩在地。

陳靜芳表示，喜好自由行的旅客，可購買「桃園珍珠海岸好禮套票」，只要279元即可獲得超過600元的超值內容，可自由兌換於單車租賃、餐飲、手作體驗及精選伴手禮。

另外，市府推出桃園觀光大使葉舒華系列周邊如小卡及桌曆大受歡迎，全新周邊「舒華樂桃桃」行李箱也登場，好禮包結合舒華故鄉的楊梅仙草茶、底蘊深厚的大龍門茶球與純淨的珍珠海岸蜂蜜，以及舒華相關夢幻逸品，包含質感滿分的舒華形象照筆記本、極具收藏價值的13區全套紀念小卡、手機輕觸即可播放專屬宣傳影片的科技NFC鑰匙圈。

市長張善政指出，所推出279元的珍珠海岸好禮套票，實際價值超過600元，不僅物超所值，更重要的是套票已將沿海四區最值得去的觀光景點與商店串聯在一起，市府自前年到明年投入高達4.5億元預算整理沿海景點，將一個個如珍珠般的亮點串成美麗項鍊。他自信滿滿地說，過去總有人嫌桃園難玩，但如今有了珍珠海岸套裝行程，絕對能讓大家改觀。

知名自然生態作家劉克襄則分享喜愛珍珠海岸的3大理由，首先是「補齊地圖上的空白」，對一般人來說，桃園海岸較難抵達，宛如地圖上的空白，但這裡就像「沙漠上的綠洲」，親自來探索就等於把台灣海岸線「失落的一角」補齊；其次是「獲得滿滿成就感」，透過大眾運輸搭配雙腳與單車完成旅程，比自行開車更有成就感；他大讚珍珠海岸擁有藻礁、石滬、沙丘與漁港，多樣性極高，適合親子同遊。

新屋永安海螺館。（記者李容萍攝）

葉舒華限量版「舒華樂桃桃」行李箱與旅遊好禮包，內含楊梅仙草茶、大龍門茶球與珍珠海岸蜂蜜等在地好滋味。（記者李容萍攝）

報名參加主題遊程就有機會抽中，葉舒華限量版「舒華樂桃桃」行李箱與旅遊好禮包。（記者李容萍攝）

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